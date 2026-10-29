MAN verkauft 1480 Elektrofahrzeuge in den ersten 9 Monaten 2026 (+36 %)

MAN Truck & Bus hat in den ersten neun Monaten 2026 insgesamt 1480 vollelektrische Fahrzeuge ausgeliefert und damit ein Wachstum von 36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum erzielt. Davon entfielen 805 Einheiten auf Elektro-Lkw und 675 auf Elektrobusse.

In Europa hat MAN eigenen Angaben zufolge inzwischen mehr als 3300 Elektrobusse auf die Straße gebracht, die täglich im Linienverkehr eingesetzt werden. Die rund 1500 E-Lkw im Kundenabsatz hätten mittlerweile mehr als 60 Millionen Kilometer zurückgelegt.

Auch das Gesamtgeschäft entwickelte sich in den ersten neun Monaten 2026 positiv. Der Fahrzeugabsatz stieg um fünf Prozent auf 75.400 Einheiten, während der Umsatz um vier Prozent auf 10,3 Milliarden Euro zunahm. Der Auftragseingang erhöhte sich um acht Prozent auf 78.600 Einheiten.

Im Lkw-Geschäft verzeichnete MAN ein Absatzplus von acht Prozent, insbesondere durch die Entwicklung in den europäischen Kernmärkten außerhalb Deutschlands. Während der MAN TGE mit 23.400 verkauften Einheiten weiterhin auf Rekordkurs liegt, gingen die Busauslieferungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um sechs Prozent zurück.

Das bereinigte Operative Ergebnis verbesserte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 557 Millionen auf 639 Millionen Euro, während die bereinigte Operative Rendite von 5,6 auf 6,2 Prozent stieg.