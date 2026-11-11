Nächster Mercedes-Benz eCitaro wird von Grund auf als Elektrobus entwickelt

Daimler Buses setzt bei der nächsten Generation des batterieelektrischen Mercedes-Benz eCitaro weiterhin auf Europa. Der Hersteller hat einen seriennahen Prototyp vorgestellt, der 2028 auf den europäischen Markt kommen soll. Die Entwicklung erfolgt federführend in Mannheim, während die Produktion in Deutschland, Frankreich und Tschechien geplant ist. Ab 2030 will das Unternehmen in Europa im Neufahrzeuggeschäft ausschließlich elektrisch angetriebene Stadtbusse anbieten.

Anders als das aktuelle Modell, das auf der Plattform des konventionell angetriebenen Citaro basiert, wird die nächste eCitaro-Generation erstmals vollständig als Elektrobus entwickelt. Daimler Buses setzt auf Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP), wobei Solobusse mit sechs bis zwölf und Gelenkbusse mit acht bis 14 Batteriepaketen ausgestattet werden können. Für die Niederflurvariante sind radnahe Elektromotoren vorgesehen, während die Low-Entry-Version mit einem Zentralmotor Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h erreichen und auch im Überlandverkehr eingesetzt werden kann.

Die neue Konstruktion reduziert den Angaben zufolge das Leergewicht beim Gelenkbus um rund 750 Kilogramm und ermöglicht durch eine neue Elektronikarchitektur Software-Updates sowie die Freischaltung zusätzlicher Funktionen aus der Ferne.

Im europäischen Stadtbusmarkt gewinnen elektrische Antriebe weiter an Bedeutung: Nach Auswertungen von Daimler Buses waren 2025 zwei von drei verkauften Stadtbussen elektrisch angetrieben. Seit der Einführung des eCitaro im Jahr 2018 hat der Hersteller europaweit über 4600 Fahrzeuge ausgeliefert. Daimler Buses fordert die Fortsetzung der nationalen Förderprogramme und kritisiert insbesondere die für 2027 diskutierten Kürzungen in Deutschland. Zugleich unterstützt das Unternehmen den geplanten europäischen Industrial Accelerator Act (IAA), warnt jedoch vor zusätzlichen komplexen Anforderungen und fordert einheitliche Wettbewerbsbedingungen.

Elektro-Überlandbus startet 2026

Auch die Elektrifizierung von Überland- und Reisebussen gehört zur Unternehmensstrategie. Ende 2025 stellte Daimler Buses mit dem Mercedes-Benz eIntouro seinen ersten batterieelektrischen Überlandbus mit einer Reichweite von bis zu 500 Kilometern vor, dessen erste Kundenauslieferung im November 2026 erfolgen soll. Bis zum Ende des Jahrzehnts sollen batterieelektrische Reisebusse zum Portfolio gehören, später auch Reisebusse mit Brennstoffzellenantrieb. Für diese Fahrzeugsegmente ist nach Unternehmensangaben insbesondere der Ausbau öffentlicher Ladepunkte entlang der Verkehrswege und an touristischen Zielen entscheidend.

Die EU schreibt vor, dass ab 2030 90 Prozent der neu verkauften, zugelassenen oder in Betrieb genommenen Stadtbusse CO₂-neutral sein müssen, was Daimler Buses ausdrücklich unterstützt. Für Überland- und Reisebusse sieht die EU hingegen eine Emissionsreduzierung um 43 Prozent gegenüber dem Referenzwert von 2025/2026 vor. Da der Ausbau der erforderlichen Ladeinfrastruktur nach Unternehmensangaben mindestens drei Jahre hinter dem Zeitplan liegt, fordert Daimler Buses eine Verschiebung des Zieljahrs für diese Segmente von 2030 auf 2033.

„Wir unterstützen ambitionierte CO₂e-Ziele in Europa“



„Wir unterstützen ambitionierte CO₂e-Ziele in Europa“, betont Till Oberwörder, CEO Daimler Buses. „Entscheidend ist, dass die Rahmenbedingungen dazu passen. Unsere Fahrzeuge werden rechtzeitig verfügbar sein, die notwendige öffentliche Ladeinfrastruktur voraussichtlich nicht. Ohne sie können unsere Kunden die Fahrzeuge nicht wirtschaftlich einsetzen. Ihr Aufbau ist nicht die Aufgabe der Fahrzeughersteller. Wer Ziele setzt, muss auch die Voraussetzungen schaffen, damit sie erreichbar sind. Sonst wird die Transformation zum Wettbewerbsnachteil für Europas Industrie.“

Nach Angaben des Branchenverbands ACEA werden bis 2030 rund 35.000 Ladepunkte für schwere Nutzfahrzeuge entlang der europäischen Hauptverkehrsachsen und mehr als 14.000 zusätzliche Ladepunkte für Busse benötigt. Daimler Buses will mit seiner Tochtergesellschaft Daimler Buses Solutions auch selbst öffentliche Ladesäulen an wichtigen Verkehrspunkten für Überland- und Reisebusse errichten und betreiben, wobei erste Projekte in Hamburg, Köln und München bereits umgesetzt werden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen gemeinsam mit Partnern schlüsselfertige Lösungen für elektrische Busflotten an.