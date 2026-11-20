BYD überarbeitet den Seal U DM-i zum Modelljahr 2027 und verbessert unter anderem Antrieb, Ladeleistung, Fahrwerk und Innenraumausstattung. Das Plug-in-Hybrid-SUV erhält in sämtlichen Varianten einen 1,5-Liter-Turbobenziner mit 96 kW/130 PS, der den bisherigen Saugmotor ersetzt. Hinzu kommen eine aktive Kühlerjalousie und eine überarbeitete Hinterachsaufhängung.

Die Einstiegsversion Boost erreicht mit 175 kW/238 PS Systemleistung eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 8,1 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h. Ihre elektrische Reichweite beträgt 80 Kilometer, die Gesamtreichweite 980 Kilometer. Der Comfort fährt mit seiner 26,6-kWh-Batterie bis zu 130 Kilometer elektrisch und insgesamt 1030 Kilometer, während der 275 kW/374 PS starke Design mit Allradantrieb in 5,1 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigt und 114 Kilometer elektrisch sowie insgesamt 914 Kilometer zurücklegt.

Alle drei Varianten unterstützen künftig eine DC-Ladeleistung von 55 kW, womit sich die bisherige Ladeleistung mehr als verdoppelt. Der Ladevorgang von 30 auf 80 Prozent dauert beim Boost 15 Minuten, bei Comfort und Design jeweils 20 Minuten. Eine neue Vierlenker-Hinterachse und eine Doppelritzel-Lenkung sollen Fahrstabilität, Komfort und Lenkpräzision verbessern, während zusätzliche Parksensoren, eine adaptive Reifendruckkontrolle und eine Assistenzfunktion bei Reifenplatzern die Sicherheitsausstattung erweitern.

Das grundlegende Außendesign bleibt erhalten, die Farbpalette wächst jedoch um Burgundy Red und Graphite Blue. Im Innenraum gibt es elektrisch verstellbare Vordersitze mit vierfach verstellbarer Lordosenstütze, integrierte Google-Dienste und je nach Ausstattung einen 12,8 oder 15,6 Zoll großen Zentralbildschirm. Durch neue Seitenverkleidungen und einen abgesenkten Ladeboden steigt das Kofferraumvolumen auf 530 Liter bei Boost und Comfort beziehungsweise 510 Liter beim Design, während die beiden höheren Ausstattungslinien unter anderem beheizbare äußere Fondsitze und ein Head-up-Display erhalten.

Auch der vollelektrische Seal U bekommt zum Modelljahr 2027 neue Innenraumfunktionen, darunter integrierte Google-Dienste, beheizbare äußere Fondsitze und zwei kabellose Smartphone-Ladeflächen. Die Comfort-Version bietet mit einer 71,8-kWh-Batterie eine WLTP-Reichweite von 420 Kilometern und lädt mit bis zu 115 kW, während der Design mit 87-kWh-Batterie 500 Kilometer Reichweite und maximal 140 kW Ladeleistung erreicht.

Beide Modelle des Modelljahrs 2027 sind in Deutschland ab sofort bestellbar. Die Auslieferung beginnt im ersten Quartal 2027 über das BYD-Vertriebsnetz mit rund 300 Standorten.