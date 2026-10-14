Changan baut europäisches Produktportfolio aus

Changan Automobile hat die nächste Phase seiner Europa-Strategie vorgestellt und mit Nevo eine neue Modellreihe für den europäischen Markt präsentiert. Nach dem Start von Changan Deepal im vergangenen Jahr erweitert der chinesische Automobilhersteller damit sein Angebot und kündigt zusätzliche Antriebsvarianten an. Zugleich sollen die europäischen Kapazitäten in Forschung, Entwicklung, Engineering und Kundenservice weiter ausgebaut werden.

Der Nevo richtet sich laut Changan vor allem an moderne Familien und setzt auf die drei Kernwerte Refined Design (Anspruchsvolles Design), Shared Comfort (Gemeinsamer Komfort) und Enjoyable Technology (Technik, die Freude macht). Die Modellreihe kombiniert demnach eine anspruchsvolle Gestaltung mit variablen Innenraumkonzepten, intelligenten Cockpits, vernetzten Funktionen und Fahrerassistenzsystemen.

Der vollelektrische Nevo Q05 verfügt über die Golden Shield Battery, die auf Langlebigkeit, Sicherheit, Effizienz und schnelles Laden ausgelegt ist. Das Fahrzeug bietet eine WLTP-Reichweite von bis zu 450 Kilometern und lädt an einer Gleichstrom-Ladestation innerhalb von 15 Minuten von 30 auf 80 Prozent. Der Nevo Q06 soll das Angebot künftig um ein weiteres Modell mit ausdrucksstarkem Design, Komfort und intelligenter Technologie ergänzen.

Parallel erweitert Changan sein Technologieportfolio um unterschiedliche Antriebskonzepte und Fahrerassistenzsysteme. Die im März eingeführte Technologiemarke BlueCore Hybrid umfasst HEV-, PHEV- und REEV-Architekturen, während das im September 2026 vorgestellte System SDA Pilot auf einer einstufigen End-to-End-Architektur basiert. Für SDA Pilot nennt Changan 1,1 Millionen Stunden realer Fahrdaten, mehr als 1,2 Milliarden Kilometer im assistierten Fahrbetrieb und nahezu zehn Millionen automatisierte Parkvorgänge. Die bereits in China eingesetzten Technologien werden laut dem Unternehmen an europäische Vorschriften und Straßenverhältnisse angepasst.

In Europa sind die Modelle Changan Deepal S05 und S07 bereits als vollelektrische Fahrzeuge erhältlich, der S05 PHEV zudem in Deutschland. Der S07 PHEV soll noch 2026 in den wichtigsten europäischen Märkten folgen. Zum europäischen Markenportfolio gehören neben den Modellreihen Deepal und Nevo auch die im höheren Marktsegment positionierte Marke Avatr. Changan und Avatr wurden im März 2025 in Europa vorgestellt, während der Vertrieb von Changan Deepal in Deutschland im August 2025 begann.

Unter der Strategie „In Europe, For Europe“ baut Changan seine regionale Infrastruktur weiter aus. Schon 2001 eröffnete das Unternehmen ein europäisches Designzentrum in Turin und ergänzte seine Entwicklungskapazitäten später unter anderem durch einen Standort in Birmingham. Ersatzteilzentren in den Niederlanden und Großbritannien sowie technischer Support, Kundenservice und Technikerschulungen sollen den After-Sales-Bereich stärken. Darüber hinaus umfasst der geplante Ausbau des europäischen Ökosystems weitere Forschungs- und Entwicklungskapazitäten, Fachkräfte und künftige Fertigungsmöglichkeiten.