Chinesische Pkw-Marken sind in der Flottenstrategie vieler Unternehmen in Deutschland angekommen – nicht als Randphänomen, sondern als konkrete Beschaffungsoption. Das zeigt eine Befragung von puls Marktforschung und DEKRA unter Flottenverantwortlichen. 60 Prozent der Befragten messen chinesischen Herstellern mindestens mittlere Bedeutung zu. Für ein Drittel ist sie eher hoch oder sehr hoch. Der konkrete Einsatz chinesischer Fabrikate ist aktuell noch recht selten, viele Fuhrparks planen ihn aber oder prüfen ihn.

Für die Studie hat puls Marktforschung im Juli und August über 250 Personen befragt, die in Unternehmen mit einer Flotte von mindestens 50 Pkw für das Fuhrparkmanagement beziehungsweise die Fahrzeugbeschaffung (mit)verantwortlich sind. In der Summe entscheiden die Befragten über eine Gesamtflotte von fast 50.000 Fahrzeugen.

Eine eher hohe oder sehr hohe Bedeutung haben chinesische Marken vor allem für die Flotten, die schon heute mehr als 40 Prozent batterieelektrische Fahrzeuge einsetzen oder sich CO2-Flottenziele gesetzt haben. Für Großunternehmen ist der Stellenwert höher als für kleinere Firmen.

BYD und Polestar bei Flottenverantwortlichen gefragt

In den Unternehmen von 12 Prozent der Befragten sind Pkw chinesischer Hersteller schon im Flotten-Einsatz. 23 Prozent haben eine Einführung konkret geplant, 21 Prozent prüfen sie aktuell. Kein Thema sind chinesische Marken für die Flotten von 43 Prozent der Befragten. Die relevantesten China-Marken für die Flottenverantwortlichen, die die Einführung planen oder prüfen, sind BYD (60 %) und Polestar (47 %), gefolgt von MG (24 %) und XPeng (22 %).

In der noch relativ kleinen Gruppe der Befragten, die heute schon chinesische Fahrzeuge in der Flotte einsetzen, ist die erste Zwischenbilanz recht ausgeglichen. 53 Prozent bewerten ihre Erfahrungen als gleich wie bei europäischen Marken. 20 Prozent bewerten sie als etwas besser oder viel besser, 27 Prozent als etwas schlechter oder viel schlechter.

Bei einer offenen Fragestellung nach den Erfahrungen führen die Befragten die Anschaffungs- beziehungsweise Leasingkosten häufig als positiv an, ebenso wie das Preis-Leistungs-Verhältnis. Vorbehalte beziehungsweise weniger gute Erfahrungen gibt es dagegen mit Blick auf Kundenbetreuung und Service sowie die Ersatzteilversorgung.

„Die Ergebnisse unserer Flotten-Studie zeigen, dass die Herkunft einer Marke und ihr Image als Entscheidungskriterium an Bedeutung verlieren. Gerade für die Verantwortlichen in Firmenflotten zählen handfeste überprüfbare Faktoren wie Kosten, technische Qualität, Sicherheit und Service“, so Guido Kutschera, Vorsitzender der Geschäftsführung der DEKRA Automobil GmbH. „Mit zunehmender Verbreitung chinesischer Marken in den Flotten wird – auch angesichts des hohen Anteils an Elektrofahrzeugen im Portfolio dieser Hersteller – das Thema der Restwerte stärker in den Fokus rücken. Das betrifft allerdings mehr die Leasinggeber als die Flotten selbst.“