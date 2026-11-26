Der Gründer von CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.), Robin Zeng, warnt vor den hohen Kosten für Europa, sollten die Pläne zur verstärkten heimischen Batterie-Recycling-Kapazität umgesetzt werden. Er schlägt stattdessen laut Automotive News vor, verbrauchte Batteriezellen nach China zu senden. Von dort könnten die Materialien nach dem Raffinationsprozess wieder zurückgeführt werden.

Während die EU zusätzliche Zölle auf in China gebaute Elektroautos erhoben hat und Importe von Hybridfahrzeugen einschränken möchte, strebt sie den Aufbau einer eigenen Batterieindustrie an. Dies beinhaltet das Ziel, mehr Recyclingmaterial innerhalb der europäischen Grenzen zu halten.

Laut Zeng besteht für Europa das Risiko, enorme Summen in den Aufbau einer Recycling-Industrie zu investieren, die nicht wettbewerbsfähig sein wird. Er hinterfragt: „Warum sollte man darauf bestehen, eine lokale Anlage zu errichten, die den gesamten Prozess von der Zerkleinerung über die Herstellung von Schwarzmasse bis hin zur Raffination abdeckt, wenn diese keinerlei Kostenvorteile bietet?“ Die Kosten für diese Bemühungen würden letztlich von den Kunden getragen.

Die EU hat ausgediente Lithium-Ionen-Batterien sowie sogenannte Black Mass, das Material nach dem Zerkleinern der Batterien, als Gefahrgut eingestuft. Dies schränkt Exporte in Nicht-OECD-Länder ein und soll Rohstoffe sowie wichtige Metalle innerhalb der Region sichern. China verfügt jedoch über umfangreiche Kapazitäten, das Land verantwortet dem Bericht zufolge 85 Prozent der Lithium-Ionen-Batterie-Produktion und einen noch größeren Anteil an der Materialrückgewinnung.

CATL verfolgt eine Strategie des Ausbaus im Ausland, um dem Wettbewerbsdruck in China zu begegnen. Das Unternehmen betreibt bereits ein Werk in Deutschland und baut gemeinsam mit dem Autokonzern Stellantis eine Fabrik in Spanien auf. Geopolitische Faktoren verzögern die Fortschritte, wie etwa monatelange Verzögerungen bei einem CATL-Werk in Ungarn. Andere Unternehmen haben mit Untersuchungen zur Einhaltung von Umwelt- und Sicherheitsstandards bei Zulieferern zu tun.

Zeng fordert eine klarere Definition der europäischen Bestrebungen nach lokaler Wertschöpfung. Er weist darauf hin, dass Europa ohne eigene Minen weiterhin auf Importe aus Afrika oder anderen rohstoffreichen Regionen angewiesen sei. „Wie ist eine ‚100-prozentige Lokalisierung‘ überhaupt möglich?“, fragte er laut Automotive News bei einer Wirtschaftsveranstaltung in Shenzhen.

Trotz der Herausforderungen zeigt sich CATL bereit für internationale Kooperationen und Technologielizenzierungen. Zeng betonte, dass Auslandspartnerschaften nach ihrem lokalen Beitrag beurteilt werden sollten. Als Beispiel nannte er eine Lizenzvereinbarung mit Ford in den USA, die Erwartungen weitgehend erfülle. „Wir sind bereit, jedem zu helfen,“ so Zeng. „Aber es gibt eine Regel auf dieser Welt: Man kann nur denen helfen, die auch Hilfe annehmen wollen.“