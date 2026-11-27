Die zum chinesischen Elektroauto-Unternehmen Nio gehörende Marke Firefly hat in Oslo die Sonderedition „Haven“ vorgestellt, die im Frühjahr 2027 auf den europäischen Markt kommen soll. Die Präsentation fiel mit dem fünfjährigen Bestehen von Nio in Norwegen zusammen. Angaben zu den europäischen Preisen, den technischen Spezifikationen und den Lieferplänen sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Der Haven ist das erste Modell der designorientierten Halo-Reihe von Firefly und greift das Jahresthema 2026 „Inner Glow“ auf, das ein Gefühl von Ruhe im städtischen Alltag vermitteln soll. Im Innenraum kommt recyceltes Urbanite-Mischgewebe in einer mooswaldgrünen Farbgebung an den Sitzschultern, Türarmlehnen und am Armaturenbrett zum Einsatz. Hinzu kommen exklusive Prägungen an den Kopfstützen und Türverkleidungen.

In China wurde die Haven-Sonderedition bereits am 20. Juli zu einem Einstiegspreis von 133.300 Yuan (ca. 18.200 Euro) einschließlich Batterie eingeführt, womit sie 11,27 Prozent über dem regulären Firefly-Modell liegt. Das erste Modell der Marke startete im April 2025 in China und richtet sich an das Premiumsegment kompakter Elektroautos. Zuletzt brachte Firefly dort am 20. November die auf 333 Exemplare begrenzte Sonderedition „Pianke Liujin“ auf den Markt.

@NIOGlobal’s Firefly Haven is planned for European launch and deliveries in spring 2027, with more than 30 custom design details.

Europe gets a special-edition option in Firefly’s compact-car range.

Would the Haven design make you consider one? https://t.co/Xe6qT7xNDn — The Electric Viking (@theevking) November 22, 2026

Im Oktober lieferte Firefly laut CN EV Post 7738 Fahrzeuge aus, was einem Anstieg von 30,89 Prozent gegenüber dem Vorjahr und 5,61 Prozent gegenüber September entspreche. Damit erreichte die Marke zum zweiten Mal in Folge einen monatlichen Auslieferungsrekord. In den ersten zehn Monaten des Jahres wurden laut dem Portal 55.860 Fahrzeuge ausgeliefert, während die kumulierten Auslieferungen seit April 2025 bis Ende Oktober bei 95.274 Einheiten lagen.

In Deutschland ist Firefly bislang weder offiziell erhältlich noch bestellbar. Ein konkreter Termin für den hiesigen Marktstart wurde bisher nicht genannt. In Europa ist der Elektro-Kleinwagen bereits in den Niederlanden, Norwegen und Belgien verfügbar, auch in Österreich wird er inzwischen angeboten. Nio treibt die Expansion der Marke über lokale Vertriebspartner voran und hat weitere Märkte angekündigt, darunter Dänemark, Griechenland, Portugal und Luxemburg.