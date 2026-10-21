Neuer Toyota Corolla soll als Elektroauto, Hybrid und Benziner aus China kommen

Toyota Motor plant die Produktion der nächsten Corolla-Generation in China ab dem Jahr 2028, berichtet das Portal Nikkei. Das Vorhaben ziele darauf ab, in einem sich verlangsamenden Markt mehr Flexibilität zu gewinnen.
Die Fertigung des Modells wird demnach durch das Joint Venture FAW Toyota Motor erfolgen, welches aus Toyota und der China FAW Group besteht. Dabei kommt eine neue Fahrzeugarchitektur zum Einsatz, die auf dem „Multipathway“-Prinzip basiert. Diese Plattform ermöglicht die Integration verschiedener Antriebstechnologien.
Konkret kann die Architektur elektrische Antriebe, Hybridmotoren, Benzinmotoren oder andere Antriebsarten aufnehmen. Toyota nutzt diese Basis bereits für einige Fahrzeuge, unter anderem für Modelle seiner Edelmarke Lexus. Die Einführung beim Corolla soll die Entwicklung beschleunigen und Kosten senken.
Zudem ermöglicht die neue Plattform eine Anpassung an wechselnde Nachfragen nach unterschiedlichen Antriebstypen. Das Konzeptfahrzeug für den nächsten Corolla (Artikelbild) wurde bereits im Herbst des vergangenen Jahres auf der Japan Mobility Show präsentiert. Das Serienmodell dürfte allerdings weniger futuristisch daherkommen.
Koji Sato, der damalige Präsident und heutige Vizevorsitzende, betonte die Bedeutung der Vielfalt bei der Vorstellung des Corolla-Konzepts. „Die Erde ist weit und die Welt ist vielfältig. Straßen unterscheiden sich, ebenso wie die Energie-Realitäten“, erklärte er damals. Neben einer Version als rein batterieelektrisches Fahrzeug ist laut Sato die Bereitstellung mehrerer Antriebe geplant, wozu auch Hybrid- und Benzinversionen gehören.
Kommentare
Gerd Porel meint
Es wird nicht klar, aber wahrscheinlich auch von Toyota bisher nicht explizit erläutert, ob von China aus dann der Corolla-Weltmarkt bedient werden soll oder vielleicht eben „nur“ China, Südostasien u. dgl. Ich vermute letzteres.
Wäre sicher auch interessant für manchen deutschen Corolla-Kaufinteressenten, der mit Autos aus China etwas fremdeln mag etwa aus politischen Gründen.
M. meint
Die nächste China-Kiste.
Nein danke.
South meint
Toyota war mal echt eine guter innovativer Hersteller, gute Qualität und technisch bei den Mild-Hybriden sogar gefeiert. Und heute? Eine Mischplattform aus China und das in 2028… garniert mit dem plumpen Versuch die schlechte Leistung noch mit „Energie-Realitäten“ als rational zu verkaufen….
Jeder alte Hersteller glaubt automatisch, dass er seinen über Jahrzehnte erarbeitete Position irgendwie selbstverständlich behalten wird und man nimmt den Umbruch so in dem Sinne war, a bisserl machen wir mit. Weiter könnte man von der Realität aber nicht entfernt sein. Der Markt kennt kein Pardon, schon gar nicht bei so starken Umbrüchen wie der eMobilität.
Wer sich nicht konsequent Neu aufstellt, den schützt keine Reputation, Markentreue, langjährige Geschichte oder was auch immer…. vor dem Niedergang.
Aber. Es steckt auch immer eine Chance im Wandel und man sieht, viele neue Wettbewerber haben verstanden, und nutzen die klaffende Lücke…
Powerwall Thorsten meint
Immerhin folgt Toyota jetzt den ausgetretenen Pfaden von BMW – und auch Toyota wird noch weiter dazulernen.