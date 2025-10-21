Toyota teasert Corolla-Konzept, Zukunft als Elektroauto?

Toyota könnte den Corolla in der nächsten Generation optisch umfassend überarbeitet auf den Markt bringen. Darauf lassen Teaser eines Konzepts schließen, das diesen Monat bei der Tokyo Motor Show enthüllt werden soll. Details hat das Unternehmen noch nicht veröffentlicht.
Eine Ladeklappe vorne links seitlich oberhalb des Radkastens des Konzeptwagens weist auf ein Plug-in-Hybrid- oder Elektroauto hin. Die nahezu komplett geschlossene Front lässt einen Vollstromer vermuten, da so ein Fahrzeug weniger Kühlbedarf als ein Verbrenner hat.
Den aktuellen Corolla gibt es nur als Vollhybrid ohne größere E-Reichweite und externe Lademöglichkeit. Er kommt zudem hierzulande als kompaktes Fließheck-Modell sowie in einer geräumigeren Kombivariante daher. Seit 2018 steht die jüngste Generation bei den Händlern. Die Limousinen-Version wird in Europa nur in ausgewählten Ländern angeboten, nicht in Deutschland.
Die angekündigte Neuinterpretation scheint laut dem Teaser wenig mit dem bisherigen Design zu tun zu haben. Zu sehen ist eine futuristisch wirkende Stufenheck-Limousine mit nahezu geschlossener Front, bei der die Scheinwerfer links und rechts von einer durchgehenden Lichtleiste verbunden werden. Der Wagen weist eine geschwungene, stromlinienförmige Dachlinie und bündige Türgriffe auf. Hinten fallen ein durchgehender Lichtbalken und darüber ein Entenbürzel-Heckspoiler ins Auge.
