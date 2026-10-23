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Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

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Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Elektroauto-Zufriedenheitsstudie 2026: Große Unterschiede zwischen den Marken

Die Zufriedenheit mit E-Autos steigt auf Rekordniveau. Doch bei Software, Laden und Bedienung zeigen sich große Unterschiede zwischen Marken. Mehr »

Seat-Chef äußert sich zur Zukunft der spanischen Marke

seat_arona Die Zukunft von Seat hängt laut CEO Markus Haupt von CO2-Regulierungen und der Elektrifizierung ab. Ein Ende ist nur ein mögliches Szenario. Mehr »

Tesla Roadster: Angaben zu Leistung, Batterie und Kaltgasdüsen

Tesla-Roadster-2026 Nach der Premiere weitere technische Angaben zum Antrieb, zur Batterie und zu den Modellvarianten des neuen Tesla Roadster veröffentlicht. Mehr »

Renault-Chef: Wer unsere Plattformen nutzt, muss seine Autos anders gestalten

Nissan-Micra Der Renault-Konzern will, dass Autos anderer Hersteller auf seinen Plattformen künftig eigenständiger wirken und sich stärker unterscheiden. Mehr »

Elektroauto-Innovationsranking: Geely vor Volkswagen und BYD

Geely führt das Innovationsranking für Elektroautos des CAM vor Volkswagen und BYD an. Mercedes holt deutlich auf, Tesla fällt zurück. Mehr »

Neuer Toyota Corolla soll als Elektroauto, Hybrid und Benziner aus China kommen

Ab 2028 will Toyota den nächsten Corolla in China bauen. Eine neue Plattform ermöglicht flexible Antriebe wie Elektro, Hybrid oder Benzin. Mehr »

Smart-Manager zu #2: "Wir haben ein eigenes Segment geschaffen"

Smart-#2 Der neue Smart #2 soll die Marke stärken. Eine eigens entwickelte Plattform könnte zudem weitere kompakte Elektroauto-Modelle ermöglichen. Mehr »

Hochbahn: Zweifel an Wasserstoffbussen in Hamburg

solaris_urbino_12_hydrogen Der Hochbahn-Sprecher Jens-Günter Lang zweifelt am Einsatz von Wasserstoffbussen in Hamburg aufgrund hoher Kosten und technischer Probleme. Mehr »

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Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

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