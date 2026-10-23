Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.
Elektroauto-Zufriedenheitsstudie 2026: Große Unterschiede zwischen den Marken
Die Zufriedenheit mit E-Autos steigt auf Rekordniveau. Doch bei Software, Laden und Bedienung zeigen sich große Unterschiede zwischen Marken. Mehr »
Seat-Chef äußert sich zur Zukunft der spanischen Marke
Die Zukunft von Seat hängt laut CEO Markus Haupt von CO2-Regulierungen und der Elektrifizierung ab. Ein Ende ist nur ein mögliches Szenario. Mehr »
Tesla Roadster: Angaben zu Leistung, Batterie und Kaltgasdüsen
Nach der Premiere weitere technische Angaben zum Antrieb, zur Batterie und zu den Modellvarianten des neuen Tesla Roadster veröffentlicht. Mehr »
Renault-Chef: Wer unsere Plattformen nutzt, muss seine Autos anders gestalten
Der Renault-Konzern will, dass Autos anderer Hersteller auf seinen Plattformen künftig eigenständiger wirken und sich stärker unterscheiden. Mehr »
Elektroauto-Innovationsranking: Geely vor Volkswagen und BYD
Geely führt das Innovationsranking für Elektroautos des CAM vor Volkswagen und BYD an. Mercedes holt deutlich auf, Tesla fällt zurück. Mehr »
Neuer Toyota Corolla soll als Elektroauto, Hybrid und Benziner aus China kommen
Ab 2028 will Toyota den nächsten Corolla in China bauen. Eine neue Plattform ermöglicht flexible Antriebe wie Elektro, Hybrid oder Benzin. Mehr »
Smart-Manager zu #2: "Wir haben ein eigenes Segment geschaffen"
Der neue Smart #2 soll die Marke stärken. Eine eigens entwickelte Plattform könnte zudem weitere kompakte Elektroauto-Modelle ermöglichen. Mehr »
Hochbahn: Zweifel an Wasserstoffbussen in Hamburg
Der Hochbahn-Sprecher Jens-Günter Lang zweifelt am Einsatz von Wasserstoffbussen in Hamburg aufgrund hoher Kosten und technischer Probleme. Mehr »
Ihre Meinung