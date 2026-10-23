Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Die Zufriedenheit mit E-Autos steigt auf Rekordniveau. Doch bei Software, Laden und Bedienung zeigen sich große Unterschiede zwischen Marken. Mehr »

Die Zukunft von Seat hängt laut CEO Markus Haupt von CO2-Regulierungen und der Elektrifizierung ab. Ein Ende ist nur ein mögliches Szenario. Mehr »

Nach der Premiere weitere technische Angaben zum Antrieb, zur Batterie und zu den Modellvarianten des neuen Tesla Roadster veröffentlicht. Mehr »

Der Renault-Konzern will, dass Autos anderer Hersteller auf seinen Plattformen künftig eigenständiger wirken und sich stärker unterscheiden. Mehr »

Geely führt das Innovationsranking für Elektroautos des CAM vor Volkswagen und BYD an. Mercedes holt deutlich auf, Tesla fällt zurück. Mehr »

Ab 2028 will Toyota den nächsten Corolla in China bauen. Eine neue Plattform ermöglicht flexible Antriebe wie Elektro, Hybrid oder Benzin. Mehr »

Der neue Smart #2 soll die Marke stärken. Eine eigens entwickelte Plattform könnte zudem weitere kompakte Elektroauto-Modelle ermöglichen. Mehr »

Der Hochbahn-Sprecher Jens-Günter Lang zweifelt am Einsatz von Wasserstoffbussen in Hamburg aufgrund hoher Kosten und technischer Probleme. Mehr »