Smart-Manager zu #2: „Wir haben ein eigenes Segment geschaffen“

Smart hat kürzlich den Nachfolger des Zweisitzers ForTwo vorgestellt. Die neue Generation mit der Bezeichnung #2 fährt rein elektrisch. Die Entwicklung basiert auf einer eigenen Plattform, nachdem die Nutzung einer bestehenden Partnerplattform aufgrund zu vieler Kompromisse verworfen wurde. Diese kompakte Basis ermöglicht laut Europachef Wolfgang Ufer technisch auch zukünftige, größere Modelle. Der Fokus der Marke liegt dabei auf Premium-Qualität statt auf dem Status einer Volumenmarke.

Smart strebt für den deutschen Markt eine Verdoppelung des Absatzes an, um in diesem Jahr eine fünfstellige Verkaufszahl zu erreichen. Das sagte Ufer im Interview mit der Welt. In der Vergangenheit lagen die europäischen Absatzzahlen zwischen 40.000 und 60.000 Fahrzeugen. Die Zielgruppe für den #2 umfasst dem Manager zufolge Personen im Alter von 18 bis 87 Jahren, wobei das E-Auto mit fast 300 Kilometern Reichweite als Zweitwagen oder für spezifische Nutzungen in Großstädten eingesetzt werden könne.

Die Produktion und Entwicklung stützen sich auf eine Kooperation zwischen Deutschland und China. Mercedes-Benz hat vor einigen Jahren die Hälfte von Smart an den Geely-Konzern verkauft. Während Mercedes-Designer das Design unterstützen und der Werkstattservice über das Mercedes-Vertriebsnetz läuft, liefert Geely die Technologie sowie die Produktionskapazitäten.

Mit einer Länge von 2,74 Metern positioniert sich der #2 in einer eigenen Klasse. „Das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Wir haben ein eigenes Segment geschaffen, in dem wir quasi konkurrenzlos sind“, so Ufer. Er sieht den neuen Zweisitzer als Meilenstein an, der auch auf andere Modelle der Marke ausstrahlen soll.

Nach dem Neustart mit Geely hat Smart zunächst ein Kompakt-SUV, ein etwas größeres SUV-Coupé sowie ein Mittelklasse-SUV in Europa eingeführt. Neben diesen E-Autos gibt es in China zudem eine mittelgroße Limousine mit teilelektrischem Antrieb. Ob nach dem #2 als Nachfolger auch ein Viersitzer im Stil des früheren ForFour kommen wird, ist noch offen. Die für den neuen Zweisitzer entwickelte Plattform würde es nach den Worten von Ufer ermöglichen.