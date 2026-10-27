Volvo EX50 für 2027 erwartet: Neues Elektro-SUV auf SPA3-Plattform

Volvo plant ein neues vollelektrisches Modell, das ein größeres und preisgünstigeres Marktsegment in Europa bedienen soll. Wie der schwedische Hersteller im Oktober im Rahmen seiner Quartalszahlen mitteilte, sollen die ersten Kundenfahrzeuge nach dem Sommer 2027 ausgeliefert werden. Branchenberichte bringen das bislang nicht offiziell benannte Fahrzeug mit dem EX50 in Verbindung.

Bereits im August berichteten Medien unter Berufung auf mit der Produktplanung vertraute Quellen über einen möglichen EX50. Demnach soll das neue Elektro-SUV länger und höher ausfallen als der bisherige EX40 und in den USA ab Herbst 2027 angeboten werden. Auch ein niedrigerer Einstiegspreis als beim EX40 wurde genannt. Eine offizielle Bestätigung für die Modellbezeichnung, die Abmessungen oder die künftigen Verkaufspreise liegt bislang nicht vor.

Technisch hat Volvo inzwischen bestätigt, dass das neue Elektroauto auf der SPA3-Plattform basieren wird, die bereits beim neuen Premium-Mittelklasse-SUV EX60 eingesetzt wird. Die speziell für Elektroautos entwickelte Architektur soll eine flexiblere Fahrzeugentwicklung und niedrigere Produktionskosten ermöglichen.

Beim EX60 verwendet Volvo unter anderem eine 800-Volt-Elektroarchitektur und die Integration von Batteriezellen in die Karosseriestruktur. Welche dieser technischen Lösungen das kommende Modell übernimmt, ist noch nicht spezifiziert; Angaben zu Batteriegröße, Reichweite und Ladeleistung fehlen ebenfalls.

Für den europäischen Markt soll das neue Elektroauto ein preislich niedriger positioniertes Segment erschließen. In der Modellpalette würde ein entsprechend positionierter EX50 eine zusätzliche Option unterhalb des Mittelklasse-SUV EX60 darstellen. Medienberichte nennen außerdem die Möglichkeit, dass der EX50 den EX40 zumindest auf dem US-Markt ablöst. Für Europa ist ein solcher Modellwechsel nicht angekündigt; der EX40 wurde 2026 nochmals überarbeitet.

Das neue Elektroauto ist Teil einer umfangreichen Produktoffensive von Volvo, die insgesamt 13 neue Fahrzeuge bis Ende 2030 vorsieht. Bereits 2027 will der schwedische Premiumhersteller drei Modelle vorstellen, darunter ein neues Fahrzeug für Europa und zwei speziell für China entwickelte Modelle.

Volvo verbindet die neue Modellgeneration ausdrücklich mit dem Ziel, die Produktionskosten zu senken und die Profitabilität seines Elektroautogeschäfts zu verbessern. Die SPA3-Architektur bildet dabei die technische Grundlage für weitere Fahrzeuge in unterschiedlichen Preissegmenten. Preise für das für 2027 angekündigte Modell wurden noch nicht veröffentlicht. Auch der genaue Vorstellungstermin, das endgültige Design und die technischen Leistungsdaten sind derzeit nicht offiziell bekannt.