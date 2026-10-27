Forthing 5 BEV startet in Deutschland ab 40.995 Euro

Der chinesische Hersteller Dongfeng Liuzhou Motor bringt den überarbeiteten Forthing 5 BEV auf den deutschen Markt. Das vollelektrische Kompakt-SUV ist seit dem 23. Oktober über die Handelspartner des Importeurs IndiMO Automotive bestellbar. Der Einstiegspreis beträgt 40.995 Euro, zuzüglich möglicher Überführungs- und Bereitstellungskosten. Forthing gehört als Pkw-Marke zu Dongfeng Liuzhou Motor, einem Unternehmen der Dongfeng-Gruppe.

Der Forthing 5 BEV misst 4546 Millimeter in der Länge, 1860 Millimeter in der Breite und 1.680 Millimeter in der Höhe. Der Radstand beträgt 2715 Millimeter, das Kofferraumvolumen reicht von 410 bis 1420 Litern bei umgeklappter Rücksitzlehne. Gegenüber dem bisherigen Forthing 5 EV wurde die Karosserie unter anderem an der Frontpartie und beim Leuchtendesign überarbeitet. Der Elektromotor leistet nun 200 kW (272 PS) statt bisher 150 kW (204 PS) und überträgt ein maximales Drehmoment von 360 Nm auf die Vorderräder. Die Höchstgeschwindigkeit gibt der Hersteller mit 180 km/h an, Beschleunigungswerte werden nicht genannt.

Eine wesentliche technische Neuerung betrifft die Batterie und das Hochvoltsystem. Während der bisherige Forthing 5 EV eine 400-Volt-Architektur nutzte, arbeitet der neue Forthing 5 BEV nach Herstellerangaben mit 800-Volt-Technik. Die Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP) verfügt über eine Kapazität von 75 kWh und fällt damit kleiner aus als das rund 86 kWh große Akkupack des Vorgängers. Dennoch steigt die angegebene WLTP-Reichweite von 371 auf 501 Kilometer. Den kombinierten Stromverbrauch beziffert IndiMO auf 17,2 kWh je 100 Kilometer.

Die 800-Volt-Architektur ist insbesondere für das Gleichstrom-Schnellladen relevant, da sie bei entsprechender Auslegung höhere Ladeleistungen ermöglicht. In Berichten zum überarbeiteten Modell werden bis zu 160 kW DC-Ladeleistung und eine Ladezeit von weniger als 18 Minuten für den Bereich von 20 auf 80 Prozent genannt. Die offizielle deutsche Markteinführungsmitteilung von IndiMO bestätigt die 800-Volt-Technik, enthält allerdings keine konkreten Angaben zur maximalen Ladeleistung oder zur Ladezeit.

Zur Ausstattung gehören elektrisch verstellbare Vordersitze mit Sitzheizung, Belüftung und Massagefunktion sowie ein Panoramadach mit elektrischem Sonnenrollo und eine Zweizonen-Klimaautomatik. Das Infotainmentsystem wird über einen 15,6 Zoll großen zentralen Touchscreen bedient und unterstützt Apple CarPlay sowie Android Auto. Zu den Assistenzsystemen zählen eine adaptive Geschwindigkeitsregelung, ein automatischer Notbremsassistent und ein Spurhalteassistent. Hinzu kommen ein 360-Grad-Kamerasystem und Parksensoren an Vorder- und Hinterachse.

Den Vertrieb in Deutschland übernimmt die in Landstuhl ansässige IndiMO Automotive GmbH über ein Netz autorisierter Fachhändler. Das Unternehmen verantwortet neben dem Fahrzeugimport auch die organisatorische Anbindung an Service und Ersatzteilversorgung. Für den Forthing 5 BEV wird eine dreijährige Fahrzeuggarantie ohne Kilometerbegrenzung ausgewiesen.