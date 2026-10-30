Škoda Kodiaq: Neuer Plug-in-Hybrid mit 200 kW (272 PS) und Top-Ausstattungsvariante Laurin & Klement

Škoda erweitert die Kodiaq-Modellreihe um die neue Top-Ausstattungsvariante Laurin & Klement (L&K) und einen leistungsstärkeren Plug-in-Hybridantrieb. Die neue Antriebsvariante erreicht eine Systemleistung von 200 kW (272 PS) und übertrifft damit die bisherige Version um 50 kW (68 PS). Der Bestellstart des Kodiaq Laurin & Klement in Deutschland ist im Laufe des Herbstes vorgesehen. Der Kodiaq RS mit dem stärkeren Plug-in-Hybridantrieb lässt sich schon ab 62.800 Euro ordern.

Die Ausstattungslinie Laurin & Klement ist mit verschiedenen Antriebsvarianten erhältlich und bietet unter anderem Sitze mit Massagefunktion. Äußerlich unterscheidet sie sich durch eine silberne Dachreling, in Wagenfarbe lackierte Stoßfänger und Seitenschweller sowie exklusive Leichtmetallfelgen. Ergänzend kennzeichnen „Laurin & Klement“-Embleme im Innenraum und am Fahrzeug die neue Ausstattungsvariante.

Der neue Plug-in-Hybrid kombiniert einen 1,5-Liter-TSI-Vierzylinder-Benzinmotor mit 130 kW (177 PS) und einen Elektromotor mit 85 kW (115 PS). Die Leistungssteigerung gegenüber der bisherigen 150-kW-Version resultiert aus Verbesserungen am Verbrennungsmotor und einer überarbeiteten Software des Antriebssteuergeräts. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h erfolgt in 7,5 Sekunden, bei 215 km/h ist Schluss. Die Anhängelast bei bis zu 1800 Kilogramm

Die Antriebsbatterie des teilelektrischen Kodiaq verfügt über eine Bruttokapazität von 25,7 kWh, davon 19,7 kWh netto, und unterstützt Gleichstrom-Schnellladen mit bis zu 50 kW. Die rein elektrische Reichweite liegt bei bis zu 109 Kilometern.

Die zweite Generation des Kodiaq wurde Ende 2023 vorgestellt und wird seit Mitte Januar 2024 in Kvasiny serienmäßig produziert. Mit ihr wurde erstmals ein Plug-in-Hybridantrieb in die Škoda-Modellpalette aufgenommen, der als Kodiaq iV eine Systemleistung von 150 kW (204 PS) erreicht. Seine rein elektrische Reichweite beträgt stets mehr als 100 Kilometer.