Green NCAP: Tesla Model Y und BYD Dolphin Surf überzeugen bei Nachhaltigkeit

Green NCAP hat die Nachhaltigkeit von fünf Fahrzeugen bewertet und hebt hervor, dass das Tesla Model Y mit 62,6-kWh-Batterie und Hinterradantrieb fünf Sterne sowie 93 Prozent verliehen bekam. Für die Untersuchung des in Brandenburg produzierten Elektro-SUV-Coupés stellte Tesla erstmals umfassende, verifizierte Ökobilanzdaten zur Verfügung. Noch besser schnitt aber ein chinesisches E-Auto ab. Die Bewertung berücksichtigt den gesamten Fahrzeuglebenszyklus von der Rohstoffgewinnung über Herstellung und Vertrieb bis zum Betrieb.

Das 1,9 Tonnen schwere Tesla Model Y erreicht über seinen Lebenszyklus einen CO2-Fußabdruck von 95 Gramm CO2-Äquivalent pro Kilometer und die volle Punktzahl bei den Treibhausgasemissionen. Green NCAP hebt insbesondere die Energieeffizienz und die niedrigen Emissionen bei Herstellung und Betrieb hervor. Bei minus sieben Grad hielt der Innenraum dank Wärmepumpe und guter Isolierung seine Temperatur auch 30 Minuten nach dem Abschalten weitgehend konstant. Die DC-Schnellladung von zehn auf 80 Prozent dauert 24 Minuten, eine bidirektionale Ladefunktion für V2L oder V2G fehlt allerdings.

Mit 96 Prozent und fünf Sternen erzielt der elektrische BYD Dolphin Surf mit 43-kWh-Batterie eine noch höhere Nachhaltigkeitsbewertung als der Tesla. Der in China produzierte Kleinwagen überzeugt mit niedrigem Energieverbrauch, geringem Gewicht, bidirektionaler V2L-Ladefunktion und einer Schnellladezeit von 33 Minuten zwischen zehn und 80 Prozent. Einschränkungen bestehen laut Green NCAP bei der Reichweite und der hinteren Innenraumheizung.

Der Suzuki e Vitara mit 60-kWh-Batterie erreicht 87 Prozent und viereinhalb Sterne, wobei niedrige Verbrauchswerte und effizientes Laden an einer 11-kW-Wallbox positiv auffallen. Bei diesem Modell begrenzen das Gewicht von 1,8 Tonnen und die auf allgemeinen Annahmen zur Produktion in Indien beruhende Ökobilanz das Ergebnis. Hinzu kommen eine langsame Innenraumheizung bei Kälte und eine DC-Schnellladezeit von 44 Minuten zwischen zehn und 80 Prozent. Ungenauigkeiten bei der Bordcomputeranzeige wurden von Suzuki im Rahmen einer Serviceaktion behoben.

Der VW Golf 2.0 TDI erreichte mit 69 Prozent und dreieinhalb Sternen das bislang beste Ergebnis eines von Green NCAP getesteten Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor. Der Diesel-Golf überzeugt mit niedrigen Abgasemissionen und geringem Kraftstoffverbrauch unter verschiedenen Fahrbedingungen, verfehlt die Vier-Sterne-Grenze von 70 Prozent jedoch knapp. Audi A3, Seat Leon und Škoda Octavia teilen sich nach Angaben von Green NCAP diese Nachhaltigkeitsbewertung.

Deutlich schlechter schneidet der mildhybride Benziner VW Tayron 1.5 eTSI DSG mit 41 Prozent und zweieinhalb Sternen ab. Seine Lebenszyklusbilanz beträgt 263 Gramm CO2-Äquivalent pro Kilometer gegenüber 95 Gramm beim Tesla Model Y, wobei Green NCAP insbesondere den hohen Benzinverbrauch und die schlechte Treibhausgasbewertung des Tayron hervorhebt.