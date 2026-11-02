Globaler Automarkt: Elektroautos und Hybride wachsen regional unterschiedlich

Die weltweite Elektrifizierung des Automobilmarktes schreitet voran, allerdings mit erheblichen regionalen Unterschieden. Das zeigt eine Auswertung von Automotive News zur globalen Entwicklung elektrifizierter Fahrzeuge.

Während demnach China und Europa verstärkt auf batterieelektrische Fahrzeuge setzen, spielen Hybridantriebe in den USA eine größere Rolle. Nach den von dem Branchenportal veröffentlichten Prognosen von GlobalData soll der Anteil von Hybridfahrzeugen an den weltweiten Neuwagenverkäufen von 16 Prozent im Vorjahr auf 23 Prozent im Jahr 2031 steigen.

China nimmt eine führende Position bei der Produktion elektrifizierter Fahrzeuge ein und soll 2026 mehr als 66 Prozent der weltweiten Stromer-Produktion auf sich vereinen. Wie die Auswertung weiter zeigt, führen BYD und Tesla die Produktionsrangliste der Hersteller an, gefolgt von Geely und Volkswagen.

Die Absatzmärkte entwickeln sich unterschiedlich: Die USA liegen beim Verkauf von Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen hinter anderen Märkten zurück, während Norwegen einen besonders hohen Anteil elektrifizierter Fahrzeuge aufweist. Bis 2030 wird weltweit ein weiterer Anstieg der Verkäufe elektrifizierter Fahrzeuge erwartet, wobei sich die Entwicklung der Antriebsarten regional unterscheidet.

Der Marktvergleich zeigt, dass in Nordamerika und Teilen Asiens vor allem klassische Hybridfahrzeuge wachsen sollen, während Europa verstärkt auf batterieelektrische Modelle setzt und China bei Elektrofahrzeugen und Hybriden zulegt. In den USA haben Hybridfahrzeuge ohne externe Lademöglichkeit batterieelektrische Autos bereits überholt und sind zum zweitbeliebtesten Antrieb aufgestiegen, während Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor weiterhin den größten Marktanteil halten.

Auch beim Ausbau der öffentlichen Schnellladeinfrastruktur bestehen deutliche regionale Unterschiede. Nach den von Automotive News zusammengetragenen Daten befinden sich mehr als 81 Prozent der weltweit knapp 2,7 Millionen öffentlichen Schnellladeanschlüsse in China. 230.000 Schnellladepunkte werden in Europa gezählt, 70.000 in den USA.