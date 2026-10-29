Chery „Volt-dragon“: 500 Kilometer Reichweite in fünf Minuten schnellladen

Chery hat mit „Volt-dragon“ ein neues Megawatt-Ladesystem vorgestellt, das mit den Ladesystemen von BYD, Geely oder Huawei konkurrieren soll. Die maximale Ladeleistung beträgt 1,44 Megawatt, womit sich nach Angaben des Herstellers innerhalb von fünf Minuten eine Reichweite von 500 Kilometern nachladen lässt. Ein Ladevorgang von 10 auf 97 Prozent soll lediglich sechs Minuten und 50 Sekunden dauern.

Mit welchen Fahrzeugmodellen dies möglich sein soll, verrät Chery noch nicht. Die Kilometerangabe basiert zudem wahrscheinlich auf dem unrealistischen chinesischen CLTC-Fahrzyklus.

Vorgestellt wurde Volt-dragon laut Car News China auf der unternehmenseigenen Global Innovation Conference, gemeinsam mit dem KI-Sprachmodell CheryMind. Dieses soll neben dem Ladenetzwerk auch Robotaxis und hochautomatisierte Fahrsysteme der Stufe 4 unterstützen. Wie die künstliche Intelligenz konkret mit der Ladeinfrastruktur zusammenarbeitet, ließ Chery offen.

Die angekündigte Ladezeit fällt etwas länger aus als bei CATLs Shenxing-Batterie der dritten Generation, die laut Hersteller eine Ladung von 10 auf 98 Prozent in sechs Minuten und 27 Sekunden ermöglicht. BYD, Geely oder auch Huawei geben für vergleichbare Ladevorgänge von 10 auf 97 beziehungsweise 98 Prozent jeweils acht bis neun Minuten an. Für Volt-dragon werden Fahrzeuge auf 800-Volt-Plattformen oder Architekturen mit mehr als 1000 Volt erwartet, so der Bericht.

Die Volt-dragon-Ladestationen sollen Siliziumkarbid-Leistungselektronik der neuesten Generation einsetzen und einen Gesamtwirkungsgrad vom Stromnetz bis zum Ladeanschluss von 96,5 Prozent erreichen. Eine Flüssigkeitskühlung soll die beim Megawatt-Laden entstehende Wärme abführen. Stecker und Kabel wiegen den Angaben zufolge zusammen zwei Kilogramm, während der Geräuschpegel im Betrieb nach Herstellerangaben 50 dBA nicht überschreiten soll.

Zusätzlich kündigt Chery automatisiertes Laden über Roboterarme sowie bidirektionales Laden mittels Vehicle-to-Grid-Technologie (V2G) an, bei der Elektrofahrzeuge Strom gewinnbringend ins Netz einspeisen können.

Chery kündigt laut Car News China die Eröffnung von 100 Volt-dragon-Stationen in zehn chinesischen Städten an. Weitere Ausbaupläne sollen noch vor Ende 2026 veröffentlicht werden. Bis 2029 soll der Hersteller weltweit mehr als 20.000 Stationen mit V2G-Unterstützung anstreben. Zum Vergleich: Konkurrent BYD erreichte Ende August 10.000 Flash-Charging-Stationen und will sein Netzwerk bis Ende 2026 auf 20.000 Standorte erweitern.