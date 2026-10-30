Changan ändert Europa-Strategie und setzt verstärkt auf Plug-in-Hybride

Changan hat seine ursprüngliche Strategie für den europäischen Markt angepasst und bringt nun neben rein batterieelektrischen Fahrzeugen verstärkt auch Plug-in-Hybride auf den Markt. Mit der Einführung des kompakten SUV Deepal S05 als Plug-in-Hybrid (PHEV) in Ländern wie Deutschland, Spanien und Großbritannien ändert das Unternehmen laut Automotive News seine Planung, die zuvor nur rein batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) vorgesehen hat.

„Anfangs dachten wir, wir würden niemals Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor nach Europa bringen“, sagte Ken Pendlebury, Leiter des Bereichs Antriebsstrang bei Changan für Europa, dem Branchenportal. „Der Plan war, ausschließlich BEVs auf den Markt zu bringen, aber das hat sich ziemlich schnell geändert.“ Der China-Hersteller hat für das laufende Jahr auch eine PHEV-Version des Deepal 07 angekündigt.

Der Markt für Plug-in-Hybride in Europa verzeichnete den Analysten von Dataforce zufolge 2026 bis September ein Wachstum von 23 Prozent auf über 1,1 Millionen Einheiten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Chinesische Marken halten mittlerweile 32 Prozent dieses Marktes, während ihr Anteil im Vorjahr noch bei 12 Prozent lag. Die Top drei der PHEV-Verkäufe werden von BYD, Jaecoo und einem weiteren chinesischen Hersteller besetzt.

Changan verzeichnete in den ersten neun Monaten seines ersten vollen Geschäftsjahres in Europa Verkäufe von 9656 Fahrzeugen. Das meistverkaufte Modell ist das Mittelklasse-SUV Deepal S05, wobei der Großteil der Verkäufe auf die reine Elektroversion entfällt. In Spanien übertraf jedoch im vergangenen Monat die PHEV-Variante mit 428 Einheiten die BEV-Version mit 348 Verkäufen.

Der Deepal S05 nutzt einen 1,5-Liter-Benzinmotor und eine 18-kWh-Batterie für eine E-Reichweite von 100 Kilometern. Der primäre Antrieb erfolgt über einen 168-kW-Elektromotor (228 PS), die Gesamtleistung beträgt 188 kW (255 PS). Bei niedrigem Ladestand speist der Verbrennungsmotor einen zweiten Elektromotor, der die Batterie lädt und den Hauptmotor unterstützt. Bei höheren Geschwindigkeiten verbindet eine Kupplung den Benzinmotor mit der Antriebswelle, wodurch das System von einem Serienhybrid in einen Parallelhybrid wechselt.

Changan nutzt für diese Hybridmodelle eine vorrangig für Elektroantrieb ausgelegte Plattform und hat einen speziellen Verbrennungsmotor entwickelt. „Die Motoren, die wir verwenden, unterscheiden sich erheblich von denen, die in einem herkömmlichen Fahrzeug zum Einsatz kommen würden“, erklärte Pendlebury. Der Motor sei auf einen schmalen Leistungsbereich optimiert, um die Effizienz zu steigern.

Die Marktanteile chinesischer Marken bei PHEV stiegen im September auf 46 Prozent, während europäische Hersteller 39 Prozent halten. Gleichzeitig sieht die EU eine Deckelung der Importe chinesischer Hybride auf jährlich 350.000 Fahrzeuge ab dem 1. Dezember vor.