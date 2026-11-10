ElringKlinger: Elektromobilität entwickelt sich zum Wachstumstreiber

Der deutsche Automobilzulieferer ElringKlinger profitiert zunehmend vom Ausbau seines Geschäfts mit der Elektromobilität. Im dritten Quartal 2026 steigerte das Unternehmen aus Dettingen an der Erms seinen Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 14 Prozent auf 450,9 Millionen Euro. Bereinigt um Währungs- und Übernahmeeffekte betrug das Wachstum 13,7 Prozent. In den ersten neun Monaten erhöhte sich der Umsatz um 10,8 Prozent auf knapp 1,36 Milliarden Euro, wobei das Geschäft mit Komponenten für Elektrofahrzeuge besonders stark zulegte.

Der Umsatz des Geschäftsbereichs E-Mobility stieg zwischen Januar und September um 102,6 Prozent von 93,1 auf 188,6 Millionen Euro. Allein im dritten Quartal erwirtschaftete ElringKlinger damit 65,1 Millionen Euro nach 26,3 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Nach Unternehmensangaben resultiert das Wachstum insbesondere aus dem Hochlauf bestehender Großserienaufträge für die Elektromobilität. Der Anteil des E-Mobility-Geschäfts am gesamten Konzernumsatz erhöhte sich damit rechnerisch von rund 7,6 auf 13,9 Prozent.

Der Geschäftsbereich E-Mobility gehört zum Segment Erstausrüstung, das auch weiterhin Komponenten für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor umfasst. Zum Elektromobilitätsportfolio zählen unter anderem Batteriemodule, Batteriepacks, Zellkontaktiersysteme und Batteriegehäuse. Zellkontaktiersysteme verbinden die einzelnen Batteriezellen elektrisch miteinander und können zusätzlich Sensorik zur Spannungs- und Temperaturüberwachung integrieren. Das gesamte Erstausrüstungsgeschäft steigerte seinen Umsatz in den ersten neun Monaten um 13,3 Prozent auf 929,3 Millionen Euro, während auch die übrigen Geschäftsbereiche des Segments im dritten Quartal zulegten.

Parallel zum Umsatz verbesserte ElringKlinger seine Ertragslage. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg im dritten Quartal von 21,2 auf 29,2 Millionen Euro, die bereinigte EBIT-Marge von 5,4 auf 6,5 Prozent. Nach neun Monaten erreichte das bereinigte EBIT 87,2 Millionen Euro gegenüber 65,9 Millionen Euro im Vorjahr, während das berichtete EBIT von 30,8 auf 76,6 Millionen Euro zunahm.

Auch außerhalb des Elektromobilitätsgeschäfts verzeichnete der Konzern steigende Erlöse. Das Ersatzteilsegment erwirtschaftete in den ersten neun Monaten 314 Millionen Euro, die Kunststofftechnik 115,5 Millionen Euro. Regional kam der größte Wachstumsbeitrag aus dem übrigen Europa außerhalb Deutschlands, wo der Umsatz um 17,6 Prozent auf 503 Millionen Euro stieg. Gleichzeitig setzt ElringKlinger seine Restrukturierung fort und hat mit Lydech den Verkauf seiner Gesellschaft im US-amerikanischen Fort Wayne sowie des Abschirmtechnikgeschäfts im ungarischen Kecskemét vereinbart.