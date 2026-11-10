BMW i3 50 xDrive: 5886,7 Kilometer Strecke, 166 Minuten Ladezeit

Der neue BMW i3 50 xDrive hat bei der „Paneuropeana“ eine Strecke von 5886,7 Kilometern vom Nordkap in Norwegen bis nach Tarifa in Spanien zurückgelegt. Die gesamte Ladezeit betrug 2 Stunden, 45 Minuten und 54 Sekunden, womit der bisherige Rekord aus dem Jahr 2017 um mehr als sieben Stunden unterboten wurde.

Der durchschnittliche Energieverbrauch lag laut BMW bei 12,5 kWh pro 100 Kilometer und damit unter dem offiziellen kombinierten WLTP-Verbrauch von 13,4 bis 18 kWh/100 km. Mit der Rekordfahrt habe das BMW EfficientDynamics Team die Effizienz und Langstreckentauglichkeit des neuen Elektroautos demonstriert, so die Bayern.

Die Paneuropeana stellt Elektroautos vor die Herausforderung, Europa entlang festgelegter Checkpoints mit möglichst kurzer Gesamtladezeit zu durchqueren. Die Route führt über Autobahnen, Landstraßen und durch Städte, wobei die Geschwindigkeit auf der Straße nicht im Mittelpunkt steht. Da die Ladepunkte nicht vorgeschrieben sind, müssen die Teilnehmer ihre Streckenführung hinsichtlich der verfügbaren Ladeinfrastruktur sowie äußerer Faktoren wie Wetter und Staus optimieren.

Der i3 50 xDrive durchquerte auf seiner Fahrt acht Länder und erreichte bei einer reinen Fahrzeit von drei Tagen, zwei Stunden und 41 Minuten eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 79,7 km/h. Geladen wurde an öffentlich zugänglichen Ladepunkten der jeweiligen nationalen Ladenetzwerke, wobei die durchschnittliche Ladeleistung 275 kW betrug. Das Fahrzeug wurde jeweils von einem einzelnen Ingenieur gefahren und von einem identischen i3 sowie einem iX3 50 xDrive begleitet. Sämtliche eingesetzten Fahrzeuge entsprachen BMW zufolge hinsichtlich Hard- und Software vollständig dem für Kunden bestellbaren Serienstand.

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Der 2026 vorgestellte i3 ist der erste vollelektrische 3er auf Basis der „Neuen Klasse“ und nutzt die sechste Generation von BMWs „eDrive“-Technologie. Der i3 50 xDrive verfügt über jeweils einen Elektromotor an Vorder- und Hinterachse mit einer Gesamtleistung von 345 kW beziehungsweise 469 PS und einem maximalen Drehmoment von 645 Nm. Mit einer nutzbaren Batteriekapazität von 108,7 kWh erzielt das Modell eine WLTP-Reichweite von bis zu 912 Kilometern und beschleunigt in 4,7 Sekunden von null auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 200 km/h.

Die Gen6-Technologie kombiniert neue Hochvoltbatterien mit Rundzellen, effiziente Elektromotoren, 800-Volt-Technologie und bidirektionale Ladefunktionen. Mit einer maximalen Gleichstrom-Ladeleistung von 400 kW kann der i3 50 xDrive innerhalb von zehn Minuten Energie für bis zu 423 Kilometer WLTP-Reichweite nachladen. Gegenüber der fünften Generation wurden die Energieverluste der Elektromotoren um 40 Prozent reduziert und die volumetrische Energiedichte der Batteriezellen um 20 Prozent erhöht. Zudem steuert der Hochleistungsrechner „Heart of Joy“ mehr als 95 Prozent aller Bremsvorgänge über die Elektromotoren und ermöglicht dadurch die Rückgewinnung von Energie.

Weitere Effizienzmerkmale sind ein Luftwiderstandsbeiwert von 0,21, der den i3 zum bisher aerodynamisch effizientesten BMW macht, sowie Reifen mit einem um 14 Prozent besseren Rollwiderstand, als es das Effizienzlabel A vorsieht. Bei der Rekordfahrt kamen 19 Zoll große M-Aerodynamikräder vom Typ Polygon 1061 M zum Einsatz. Produziert wird der i3 im Stammwerk der BMW Group in München, das in den vergangenen vier Jahren umfangreich modernisiert wurde.