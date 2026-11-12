Honda erwägt Rückkehr zur Autoproduktion in Europa wegen neuer EU-Regeln

Honda erwägt eine Rückkehr zur Automobilproduktion in Europa. Wie Hans de Jaeger, Präsident von Hondas Europageschäft, laut Bloomberg kürzlich erklärte, hängt eine mögliche Wiederaufnahme der Fertigung von der endgültigen Ausgestaltung neuer EU-Vorschriften ab. Auch eine Zusammenarbeit mit einem anderen Automobilhersteller sei denkbar, konkrete Pläne gebe es derzeit jedoch nicht.

Die Europäische Kommission plant mit dem Industrial Accelerator Act (IAA) Vorgaben, die in Europa gefertigte Fahrzeuge bevorzugen sollen. Vorgesehen sind Anforderungen an die lokale Montage und einen hohen Anteil europäischer Komponenten, um bestimmte öffentliche Aufträge und Fördermittel erhalten zu können. Die Initiative soll die industrielle Produktion schützen und strategische Abhängigkeiten angesichts des zunehmenden chinesischen Wettbewerbs verringern. Das Europäische Parlament und die Mitgliedstaaten müssen dem Vorschlag noch zustimmen.

Honda produziert seit der Schließung seiner britischen Automobilfertigung im Jahr 2021 keine Pkw mehr in Europa. In den ersten neun Monaten des Jahres verzeichnete der Hersteller europaweit knapp 59.000 Neuzulassungen, was nach Einschätzung von de Jaeger den Bau eines eigenen Werks nicht rechtfertigt. Höhere Absatzmengen könnten diese Einschätzung künftig verändern. Zugleich hofft der Europachef, dass die endgültigen EU-Regelungen Japan angesichts der Investitionen japanischer Unternehmen in Europa als vertrauenswürdigen Partner anerkennen.

Was Honda in Europa genau fertigen könnte, bleibt abzuwarten. Seine Elektroauto-Strategie hat das Unternehmen 2026 grundlegend überarbeitet und verlagert Investitionen verstärkt auf Hybridfahrzeuge. Im März strich der Konzern die Entwicklung und Markteinführung von drei vor allem für Nordamerika vorgesehenen Elektromodellen. Bis zum Geschäftsjahr 2028/29 will Honda seine Investitionen in E-Autos begrenzen und stattdessen mehr in Benzin- und Hybridfahrzeuge investieren.

An der langfristigen Entwicklung von Elektroautos hält Honda offiziell fest und arbeitet weiter an einer neuen E-Fahrzeug-Plattform sowie Feststoffbatterien. Ab dem nächsten Jahr sollen zudem neue Hybridmodelle auf den Markt kommen, von denen die Japaner bis März 2030 weltweit insgesamt 15 Modelle einführen wollen.