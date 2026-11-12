BYD präsentiert erste Elektro-Taxis für den deutschen Markt

BYD präsentierte kürzlich auf der Europäischen Taximesse in Köln erstmals zwei vollelektrische Taxi-Modelle für den deutschen Markt. Am Messestand der Chinesen standen Atto 3 EVO und der Sealion 7 als fertig umgerüstete Taxis.

Bisher bediente der Stromer-Riese die Branche vor allem mit dem Seal 6 DM-i Touring, dessen Super-Hybrid-Technologie eine kombinierte Reichweite von bis zu 1350 Kilometern ermöglichen soll, davon bis zu 100 Kilometer rein elektrisch. Mit den beiden neuen Modellen können Taxi- und Mietwagenunternehmen zwischen Hybrid- und vollelektrischem Antrieb wählen.

Die im Juli gestartete Taxi-Offensive hat nach Unternehmensangaben bereits einen ersten Meilenstein erreicht. Gemeinsam mit DIE Transform aus der Lang Gruppe in Nümbrecht hat BYD mehr als 250 Fahrzeuge zu Taxis umgerüstet und an Unternehmen in ganz Deutschland übergeben. Weitere Umbaupartner sind INTAX in Oldenburg, Heedfeld in Berlin und Reuss in Hamburg, deren Stückzahlen ebenfalls steigen.

Im nächsten Schritt integriert BYD das Taxigeschäft verstärkt in sein Händlernetz. Beratung, Bestellung, Wartung und Service sollen künftig über die regionalen Verkaufsstandorte laufen, während der branchenspezifische Fahrzeugumbau weiterhin den Partnerbetrieben überlassen bleibt. Bis Ende des Jahres soll das Händlernetz in Deutschland auf bis zu 300 Verkaufsstandorte wachsen.

Der Atto 3 EVO verfügt über eine 74,8-kWh-„Blade“-Batterie und erreicht eine WLTP-Reichweite von bis zu 510 Kilometern. Mit der 800-Volt-Architektur kann das Akkupaket mit bis zu 220 kW innerhalb von rund 25 Minuten von 10 auf 80 Prozent geladen werden. Das 4,46 Meter lange SUV ist für den Einsatz im Innenstadtverkehr vorgesehen.

Der 4,83 Meter lange Sealion 7 bietet 520 Liter Kofferraumvolumen, das sich auf bis zu 1789 Liter erweitern lässt. Seine 82,5-kWh-Blade-Batterie ermöglicht eine Reichweite von bis zu 482 Kilometern nach WLTP und bis zu 631 Kilometern im Stadtzyklus. Zur Serienausstattung gehört eine Wärmepumpe, die den Innenraum auch bei längeren Wartezeiten am Taxistand effizient warmhalten soll.

BYD Deutschland sieht den Ausbau des Serviceangebots als nächsten Schwerpunkt der Taxi-Offensive. Landeschef Lars Bialkowski erklärt, dass Taxiunternehmen nach den ersten Übergaben des Seal 6 DM-i Touring wiederholt nach vollelektrischen Modellen gefragt hätten. Mit dem Atto 3 EVO und dem Sealion 7 liefere das Unternehmen nun entsprechende Fahrzeuge. Über 250 umgerüstete Fahrzeuge in wenigen Monaten zeigten, dass die Branche bereit ist. Das Taxigeschäft werde deshalb in das Händlernetz integriert, damit Taxiunternehmer einen regionalen Ansprechpartner für ihre Fahrzeuge haben.

„Als wir im Sommer die ersten Seal 6 DM-i Touring an Taxiunternehmen übergeben haben, kam in fast jedem Gespräch dieselbe Frage: Wann gibt es das Ganze vollelektrisch? Mit dem Atto 3 EVO und dem Sealion 7 liefern wir jetzt eine Antwort, die im Schichtbetrieb funktioniert“, so Landeschef Lars Bialkowski. „Über 250 umgerüstete Fahrzeuge in wenigen Monaten zeigen uns, dass die Branche bereit ist. Entscheidend wird jetzt der Service. Deshalb holen wir das Taxigeschäft in unser Händlernetz, damit jeder Unternehmer einen Partner in seiner Nähe hat, der das Fahrzeug kennt und es schnell wieder auf die Straße bringt.“