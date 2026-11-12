Leapmotor sieht sich in Europa „als Technologiemarke“

Mit der Vorstellung des Modells B03 hat Stromer-Hersteller Leapmotor sein europäisches Modellprogramm vervollständigt. Danilo Annese, CEO von Leapmotor International, erklärte dazu im Interview mit der Automobilwoche, dass das chinesische Unternehmen mit diesem Kleinwagen nun in allen relevanten europäischen Kernsegmenten vertreten sei. Zuvor startete die eng mit dem europäischen Stellantis-Konzern kooperierende Marke mit dem Batterie-Kleinstwagen T03 sowie dem voll- und teilelektrisch angebotenen Mittelklasse-SUV C10.

Das Portfolio wird durch weitere E-Modelle wie den B03X, B05 und B10 (voll/teilelektrisch) ergänzt. Ein besonderer Fokus liege dabei auf der technologischen Ausstattung, sagte Annese. Das Fahrzeug D19 wurde kürzlich international präsentiert und soll die globale Interpretation eines Luxus-SUV repräsentieren. Ein weltweiter Vertrieb dieses Modells ist ab Anfang nächsten Jahres geplant, wobei ein Einsatz in Europa nicht zwingend vorgesehen ist.

Die Marke positioniert sich laut Annese mit dem Kernversprechen, „zugängliche Technologie für alle“ anzubieten. „Einer der größten Hemmschuhe für die Elektromobilität war bislang der Preis. Wenn wir Elektrofahrzeuge zu Kosten anbieten können, die mit Verbrennern vergleichbar sind, wird der Umstieg für viele Menschen attraktiv“, so der Manager. In Ländern wie Deutschland und Frankreich wachse die Akzeptanz batterieelektrischer Fahrzeuge derzeit schneller als vor einem Jahr erwartet.

Die Produktion des Modells B10 hat bereits im spanischen Saragossa begonnen. Die Entscheidung für diesen europäischen Standort basiert dem CEO zufolge nicht primär auf den 2024 eingeführten zusätzlichen EU-Zöllen auf in China gebaute Elektroautos, sondern auf der Nähe zum Kunden sowie kürzeren Lieferzeiten und effizienteren Lieferketten. Auch für das Modell B05 ist dem Unternehmen nach eine zeitnahe lokale Fertigung geplant.

Die Wahrnehmung der Marke erfolgt nach Meinung von Annese in Europa „als Technologiemarke“. Durch das Joint Venture mit Stellantis für den Vertrieb in Europa verbinde Leapmotor moderne chinesische Technologie mit der Marktpräsenz des etablierten Autokonzerns. Kunden profitierten dabei von innovativer Technik, neuer Produktion sowie einem etablierten Händlernetz. In Deutschland verfüge die Marke über mehr als 130 Handelspartner.

Stellantis hat auch direkt in Leapmotor investiert. Die Chinesen generierten einen hohen Anteil an Neukunden für den europäischen Partner, berichtet Annese. Interne Analysen belegten, dass über 80 Prozent der Käufer zuvor keine Kunden von Stellantis waren. Leapmotor nutze vorhandene Produktionskapazitäten von Stellantis dort, wo es wirtschaftlich sinnvoll erscheine. Für die Zukunft konzentriere man sich auf weiteres Wachstum durch attraktive Elektro- und Hybridmodelle. Konkrete Zielzahlen für das nächste Jahr wollte Annese nicht nennen.