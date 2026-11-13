Europäisches Thinktank-Netzwerk für die Verkehrswende gegründet

Elf Denkfabriken aus zehn europäischen Ländern haben sich im Netzwerk „Think Tanks for Transforming Transport in Europe“ (4T for Europe) zusammengeschlossen. Laut der Gründungserklärung ist es ihr Ziel, die Politik dabei zu unterstützen, den Verkehr bis zur Mitte des Jahrhunderts klimaneutral zu gestalten.

Zu diesem Zweck wollen die Organisationen ihr Wissen und ihre Erfahrungen austauschen, insbesondere auf dem Gebiet der Elektromobilität, und Empfehlungen für die Politik auf nationaler und europäischer Ebene entwickeln. „Den Transformationsprozess verstehen die Thinktanks als Chance für wirtschaftlichen Wohlstand, soziale Gerechtigkeit und geopolitische Sicherheit“, heißt es.

Zum 4T-for-Europe-Netzwerk gehören: Agora Verkehrswende (Deutschland), Alinnea (Spanien), Centre for Transport and Energy / Centrum pro dopravu a energetiku (CDE) (Tschechische Republik), Concito (Dänemark), Ecco (Italien); Institute Mobilités en Transition (Frankreich), International Council for Clean Transportation (ICCT) (Deutschland), Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności / New Mobility Association (PSNM) (Polen), Norsk elbilforening / The Norwegian EV Association (Norwegen), New Automotive (Vereinigtes Königreich) und Slovak Electric Vehicle Association (SEVA) (Slowakei).

Erste Vorhaben sollen soziale Aspekte der Elektromobilität, Finanzierung, steuerliche Regulierung sowie die Industriepolitik betreffen. Das Sekretariat des Netzwerks ist zum Start der Initiative bei Agora Verkehrswende in Berlin angesiedelt.