Peugeot Modelljahr 2027: Neue Ausstattungslinien und mehr Serienausstattung

Peugeot überarbeitet sein Modellangebot für das Modelljahr 2027 und erweitert die Serienausstattung um zusätzliche Komfort-, Sicherheits- und Technologiefunktionen. Die bisherigen Ausstattungslinien Allure und GT werden durch Allure Plus und GT Plus ersetzt, während Style als neue Einstiegsversion hinzukommt. Trotz der erweiterten Ausstattung sollen die Preissteigerungen moderat bleiben.

Beim 3008 und 5008 etwa umfasst die neue Einstiegsversion Style unter anderem Eco-LED-Scheinwerfer, eine 2-Zonen-Klimaautomatik, ein schlüsselloses Startsystem und eine Einparkhilfe hinten. Allure Plus ergänzt die Ausstattung beispielsweise um ein 21-Zoll-HD-Curved-Panoramadisplay, eine 180-Grad-Rückfahrkamera, kabelloses Laden und einen automatischen Geschwindigkeitsregler. GT Plus bietet zusätzliche Assistenzsysteme und ein beheiztes Lenkrad, während die weiterhin erhältliche Variante GT Exclusive unter anderem eine 360-Grad-Rückfahrkamera, Massagesitze und eine Sitzheizung in der zweiten Reihe umfasst.

Für den 3008 und 5008 stehen Hybrid-, Plug-in-Hybrid- und Elektroantriebe zur Wahl, darunter Elektromotorisierungen mit 157 kW, 170 kW und ein Allradantrieb mit 239 kW (214/231/325 PS). Gleichzeitig reduziert Peugeot die Zahl der Ausstattungspakete und erweitert das Angebot an einzeln bestellbaren Optionen. So lässt sich die sensorgesteuerte Heckklappe bei beiden Modellen in der Ausstattung Allure Plus separat bestellen, während die bisherige Variante Allure Business entfällt.

Auch die vernetzten Dienste werden angepasst: Für entsprechend ausgestattete Fahrzeuge des Modelljahres 2027 verlängert sich das enthaltene Connect-Plus-Abonnement von sechs Monaten auf vier Jahre. Voraussetzung sind ein serienmäßiges oder optionales Navigationssystem sowie ein Produktionsdatum ab dem 1. November 2026 für die Modelle 308, 3008, 408 und 5008 beziehungsweise ab dem 1. Dezember 2026 für den 208 und 2008. Anschließend kostet das Abonnement 9,99 Euro monatlich oder 99 Euro jährlich.

Die neue Modellstruktur wird ab sofort umgesetzt, die Bestellungen für den 208 und 2008 starteten am 9. November 2026. Für vollelektrische Pkw gilt weiterhin das Programm Peugeot CARE mit einem Schutz von bis zu acht Jahren oder 160.000 Kilometern gemäß den Programmbedingungen.