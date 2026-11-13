E-Camping-Report: Deutsche Campingplätze hinken bei Ladeinfrastruktur hinterher

Der erste „E-Camping Report“ des „E-Camping-Lotsen“ aus Bonn untersucht 4808 Campingplätze und ihre Websites in Deutschland, den Niederlanden, Österreich und der Schweiz. Dafür wurden amtliche Statistiken, Studien und Praxistests zusammengeführt. Die Ergebnisse zeigen deutliche Unterschiede zwischen der Entwicklung der Elektromobilität bei Pkw und der Ausstattung der Campingplätze.

Während demnach 2025 in Deutschland 44,7 Millionen Campingübernachtungen gezählt wurden, waren im September 2026 bereits 34,5 Prozent der neu zugelassenen Pkw reine Elektroautos. Bei der Ladeinfrastruktur liegt Deutschland im Vergleich zu den Nachbarländern zurück: Nur 15,4 Prozent der vom Campingführer ACSI inspizierten deutschen Campingplätze verfügen über einen Ladepunkt. In den Niederlanden sind es 36,1 Prozent, in Österreich 24,8 Prozent.

Gleichzeitig informieren 84 Prozent der 2.033 untersuchten deutschen Campingplatz-Websites nicht darüber, ob Gäste ihre Elektroautos laden können. Von den Plätzen, die das Thema ansprechen, verbietet jeder vierte das Laden ausdrücklich. Das Laden direkt am Stellplatz ist bislang kaum verbreitet: Von 435 Campingplätzen mit Ladeangebot in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden nennen lediglich sechs einen entsprechenden Ladepunkt.

Besonders Wohnwagengespanne sind von Einschränkungen betroffen: Tests von promobil und ADAC ermittelten mit Anhänger reale Reichweiten von 150 bis 220 Kilometern. Im ADAC-Test musste der Wohnwagen an jedem Ladestopp abgekoppelt werden.

Als Hindernis für den Ausbau der Ladeinfrastruktur nennen viele Betreiber die begrenzte Leistungsfähigkeit ihrer Stromnetze. 45 Prozent der befragten Campingplätze ohne Ladepunkt halten ihr Netz für nicht ausreichend ausgelegt. Lediglich sechs Prozent verfügen über ein Lastmanagement, während 21 Prozent ihre Netzanschlussebene nicht kennen.

„Die E-Welle kommt nicht im Wohnmobil auf den Campingplatz, sondern im Pkw“, sagt Roman Klesper, Gründer des E-Camping-Lotsen. „Viele Plätze wollen etwas tun, wissen aber nicht, wo sie anfangen sollen. Der erste Schritt kostet fast nichts: den eigenen Netzanschluss kennen und Gästen ehrlich sagen, wo und wie sie laden können.“

Der Report formuliert sieben Thesen für 2027 und sieben Handlungsschritte für Campingplatzbetreiber. Die ersten drei Maßnahmen sind mit geringen Kosten verbunden: den eigenen Netzanschluss kennen, Informationen zu Lademöglichkeiten auf der Website und Buchungsportalen veröffentlichen sowie eine klare und technisch geprüfte Regelung für Stellplatz-Steckdosen festlegen.