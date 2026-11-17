Die Bundeswehr schränkt laut Berichten aus Sicherheitsgründen die Zufahrt vernetzter Autos zu bestimmten militärischen Bereichen ein. Nach Informationen des Spiegel sind unter anderem Fahrzeuge chinesischer Hersteller wie BYD, Geely und Nio betroffen. Das Bundesverteidigungsministerium stellte am 11. November 2026 jedoch klar, dass kein pauschales Einfahrverbot für chinesische Automarken besteht. Die Vorgaben können auch Tesla sowie Fahrzeuge deutscher und anderer europäischer Hersteller betreffen.

Hintergrund sind mögliche Spionagerisiken durch die Sensorik moderner Fahrzeuge. Kameras, Radar- und Ultraschallsensoren sowie Mikrofone können Informationen über die Umgebung erfassen, während vernetzte Fahrzeugsysteme eine Datenübertragung ermöglichen. Nach Einschätzung des Verteidigungsministeriums könnten dadurch sensible Informationen über militärische Einrichtungen gesammelt werden. Entscheidend für die Zugangsbeschränkungen sind daher die technische Ausstattung und das Sicherheitsrisiko am jeweiligen Standort.

Laut dem Spiegel kursieren innerhalb der Bundeswehr Listen mit chinesischen Fahrzeugmodellen, denen der Zugang zu bestimmten Sicherheitsbereichen untersagt wird. Genannt werden unter anderem BYD, Geely und Nio, die hauptsächlich mit Elektroautos und Plug-in-Hybriden in Deutschland aktiv sind. Das Verteidigungsministerium widerspricht jedoch einem bundeswehrweiten Verbot einzelner Marken. Stattdessen entscheiden die Sicherheitsverantwortlichen der Standorte anhand einer Gefährdungsbeurteilung, welche Fahrzeuge einfahren oder innerhalb geschützter Bereiche parken dürfen.

Die Beschränkungen gelten grundsätzlich hersteller- und antriebsunabhängig. Auf Nachfrage von Journalisten bestätigte das Verteidigungsministerium, dass auch Tesla-Fahrzeuge betroffen sein können. Gleiches gilt für vernetzte Modelle europäischer Hersteller, sofern deren Sensorik und Kommunikationssysteme entsprechende Risiken verursachen. Ob ein Fahrzeug elektrisch, hybrid oder mit Verbrennungsmotor fährt, ist für die Sicherheitsbewertung nicht ausschlaggebend.

Die konkreten Einfahrregeln unterscheiden sich je nach Standort und Schutzbedarf. Während bestimmte Fahrzeuge besonders sensible Bereiche nicht befahren dürfen, können an anderen Standorten Parkmöglichkeiten außerhalb geschützter Zonen bestehen. Das Verteidigungsministerium arbeitet zudem an übergreifenden Vorgaben für die Bundeswehr. Die konkrete Umsetzung liegt weiterhin bei den zuständigen Liegenschaften und Verbänden.

Die Sicherheitsbedenken betreffen grundsätzlich auch andere Einrichtungen mit erhöhtem Schutzbedarf. Regierungssprecher Stefan Kornelius erklärte im November, dass entsprechende Risiken auch außerhalb militärischer Liegenschaften berücksichtigt werden müssten. Über mögliche Einschränkungen bei kritischer Infrastruktur entscheiden die zuständigen Behörden. Ein allgemeines Fahrverbot für chinesische oder andere vernetzte Autos auf öffentlichen Straßen ist mit den Bundeswehrmaßnahmen nicht verbunden.