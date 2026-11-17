Elektroautos laden schon heute deutlich grüner, als es der durchschnittliche deutsche Strommix mit einem Erneuerbaren-Anteil von 51 Prozent im Jahr 2025 vermuten lässt. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung ISI im Auftrag der Umweltorganisation Transport & Environment (T&E).

Demnach liegt der Anteil erneuerbarer Energien am Ladestrom je nach Bewertungsmethode zwischen 61 und 86 Prozent. T&E fordert von der Bundesregierung gezielte Maßnahmen, um die Mobilität in Deutschland krisenfest gegen Ölschocks zu machen.

Die Forscher haben erstmals anhand realer Nutzungsdaten untersucht, wie grün E-Autos an privaten, gewerblichen und öffentlichen Ladepunkten in Deutschland tatsächlich laden. Sie stellen im konservativ berechneten Szenario einen Erneuerbaren-Anteil von 61 Prozent fest. Dabei gelten besonders strenge Anforderungen an die regionale Herkunft und die Kopplung des Grünstroms an das deutsche Netz. Im optimistischen Szenario werden alle durch offizielle Herkunftsnachweise belegten Grünstromtarife sowie direkt genutzter Solarstrom berücksichtigt. Hier steigt der Erneuerbaren-Anteil auf 86 Prozent.

„Die positive Klimabilanz von E-Autos entsteht vor allem dort, wo die meisten Ladevorgänge stattfinden: zu Hause und am Arbeitsplatz“, sagt Friederike Sommerfeld, Senior-Referentin für E-Mobilität bei T&E Deutschland. „Viele E-Auto-Haushalte erzeugen ihren Strom selbst oder wählen gezielt einen Ökostromtarif. Elektromobilität und dezentrale Energiewende gehen damit schon heute Hand in Hand. Statt E-Autos durch verzerrte Debatten um ihre Lebenszyklusanalyse in Frage zu stellen, muss die Politik endlich ihr volles Potenzial sehen – als Zukunftsgarant der deutschen Autoindustrie und als Baustein der Energiewende.“

Laut der Studie (PDF) ist ein wesentlicher Grund für den hohen Grünstromanteil beim Laden seine dezentrale Stromerzeugung. 64 Prozent der vom Fraunhofer ISI befragten E-Auto-Haushalte besitzen eine Photovoltaikanlage. Im Durchschnitt fließen 35 Prozent des selbst erzeugten Solarstroms direkt in eine Fahrzeugbatterie. Haushalte ohne eigene Anlage wählen überdurchschnittlich häufig zertifizierte Ökostromtarife. Auch Unternehmen und Flottenverantwortliche tragen durch gewerbliche Photovoltaikanlagen und den gezielten Einkauf erneuerbarer Energie zur positiven Bilanz bei.

An öffentlichen Ladepunkten liegt der Erneuerbaren-Anteil zwischen 58 Prozent im konservativen und 83 Prozent im optimistischen Szenario. Staatlich geförderte Ladepunkte müssen nämlich vollständig mit erneuerbarer Energie betrieben werden. Zugleich setzen viele Betreiber auf zertifizierten Grünstrom. Die entsprechende Vertragsquote beträgt beim Schnellladen rund 80 Prozent und an öffentlichen Langsamladepunkten 56 Prozent.

Die Ergebnisse widerlegen damit laut den Analysten die Annahme, der Hochlauf der Elektromobilität entziehe anderen Sektoren pauschal grünen Strom. E-Auto-Halter, Unternehmen und Ladeinfrastrukturbetreiber stärkten vielmehr die Nachfrage nach erneuerbarer Energie und den Ausbau dezentraler Stromerzeugung. T&E fordert daher konsequente politische Rahmenbedingungen, die den Hochlauf von E-Autos und den Einsatz von Erneuerbaren im Verkehrssektor stärken:

CO2-Flottengrenzwerte beibehalten, um Planungssicherheit zu sichern.

Netzausbau und Netzanschlüsse beschleunigen.

Batteriespeicher ausbauen und die Marktintegration von Vehicle-to-Grid umsetzen.

Dynamische Tarife und den Smart-Meter-Rollout forcieren.

„Wer die europäischen CO2-Flottengrenzwerte aufweicht, bremst nicht nur den Klimaschutz aus“, erklärt Sommerfeld. „Weniger Elektroautos bedeuten auch weniger Planungssicherheit, eine längere Abhängigkeit von importiertem Erdöl und weniger flexible Speicherkapazität für das Stromnetz. Die Politik muss deshalb am verlässlichen Hochlauf der Elektromobilität festhalten.