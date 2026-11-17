Tesla will laut Berichten drei Milliarden Euro in den Ausbau seiner „Gigafactory“ in Grünheide bei Berlin investieren. Das teilte der US-Elektroautohersteller Mitte November mit. Kern des Vorhabens ist ein zusätzliches Produktionsgebäude, in dem künftig das autonom fahrende Cybercab gefertigt werden soll. Nach Unternehmensangaben ist die neue Anlage perspektivisch für eine Jahreskapazität von bis zu einer Million Fahrzeuge vorgesehen.

Der Baubeginn ist für das erste Halbjahr 2027 geplant, die Cybercab-Produktion soll 2029 anlaufen. Den Genehmigungsantrag für das neue Gebäude will Tesla noch vor Ende dieses Jahres einreichen. Das Vorhaben baut nach Unternehmensangaben auf einem bereits 2023 eingereichten Antrag für die Erweiterung des Werksgeländes auf. Die angekündigten drei Milliarden Euro umfassen neben dem Produktionsgebäude weitere Nebengebäude und eine zusätzliche Abwasserbehandlungsanlage. Nach einem Bericht des Tagesspiegels soll die neue Produktionshalle eine Grundfläche von rund 500.000 Quadratmetern erhalten. Investitionen in die technische Ausrüstung und Produktionsanlagen sollen später folgen.

Mit dem Cybercab plant Tesla die Fertigung eines speziell für den fahrerlosen Personentransport entwickelten E-Autos in Deutschland. Der zweisitzige Wagen ist ohne herkömmliches Lenkrad und Pedale konzipiert und soll seine Fahraufgaben mithilfe von Kameras und automatisierter Fahrsoftware übernehmen. Die geplante Produktion in Grünheide würde die bisher auf das SUV-Coupé Model Y konzentrierte Fahrzeugfertigung um ein eigenständiges Robotaxi-Modell erweitern.

„Damit schaffen wir die Grundlage für die weltweit technologisch fortschrittlichste Tesla-Fabrik hier in Grünheide“, verkündete Tesla. Der Ministerpräsident Brandenburgs Dietmar Woidke (SPD) sprach von einem „großen Tag für Brandenburg“.

Für die Erweiterung sucht Tesla nach eigenen Angaben zunächst mehrere Hundert zusätzliche Beschäftigte in den Bereichen Bau und Fertigungsplanung. Im Oktober 2026 arbeiteten laut Unternehmen rund 12.600 Menschen am Standort, nachdem die Belegschaft zwischenzeitlich auf weniger als 11.000 Beschäftigte gesunken war. Nach Angaben einer Unternehmenssprecherin wurden in den vergangenen Monaten rund 2000 zusätzliche Mitarbeiter eingestellt. Tesla hatte seine längerfristigen Ausbaupläne während der schwächeren Nachfrage nach Elektroautos zunächst zurückgestellt und von der weiteren Marktentwicklung abhängig gemacht.

Parallel zum geplanten Neubau will der US-Konzern die bestehende europäische Fahrzeugproduktion in Grünheide erhöhen. Die wöchentliche Fertigung des Model Y soll von zuletzt rund 7000 auf 7500 Fahrzeuge steigen, was bei 50 Produktionswochen rechnerisch 375.000 Einheiten jährlich entspricht. Darüber hinaus plant der Hersteller den Ausbau der Batteriezellfertigung am Standort, deren Produktionsbeginn nach aktuellen Planungen für 2027 vorgesehen ist.

Die im März 2022 eröffnete Gigafactory in Brandenburg ist bislang Teslas einziges Automobilwerk in Europa und soll künftig sowohl konventionell nutzbare Elektroautos als auch speziell für autonome Fahrdienste entwickelte Fahrzeuge produzieren. Die vorgesehene Cybercab-Fertigung ist von einer möglichen Zulassung für den fahrerlosen Betrieb in Europa zu unterscheiden. In Deutschland erlaubt der bestehende Rechtsrahmen autonome Fahrzeuge der Automatisierungsstufe 4 in festgelegten und genehmigten Betriebsbereichen. Dafür sind unter anderem eine entsprechende Betriebserlaubnis und die Genehmigung des jeweiligen Einsatzgebiets erforderlich.