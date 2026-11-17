Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) äußerte sich laut Ntv zurückhaltend zur Fortführung des Tankrabatts über das Jahresende hinaus. Er betonte die kurzfristige Notwendigkeit der Entlastung, da hohe Preise eine große Belastung darstellten und ein schneller Umstieg für viele Menschen nicht möglich sei.

Gleichzeitig wies der SPD-Politiker gegenüber den Funke-Medien darauf hin, dass eine dauerhafte Subventionierung gegen den Weltmarkt nicht möglich sei. Ein Ziel müsse es sein, die Abhängigkeit von teurem Öl und Gas zu verringern, etwa durch die Förderung von Elektroautos und Wärmepumpen.

Hinsichtlich der Entwicklung im nächsten Jahr gab Schneider keine Gewissheit über das Ausbleiben weiterer Entlastungen beim Spritpreis. Er verwies auf die unsichere Weltlage, insbesondere in Bezug auf die Ukraine oder den Iran. „Was auf jeden Fall richtig ist, ist so vielen Menschen wie möglich die Chance zu geben, sich mit Elektroautos vor hohen Spritpreisen zu schützen.“

Verbrennerautos bezeichnete der Minister als „zumindest langfristig wohl eher etwas für Nostalgiker“. Es wäre seiner Ansicht nach ein strategischer Fehler, wenn die Autoindustrie erneut auf diese Technik setzt. Die Kunden hätten inzwischen die Schmerzhaftigkeit der Abhängigkeit von der Zapfsäule erkannt.

Bezüglich des geplanten „Verbrenner-Aus“ in der EU ab dem Jahr 2035 zeigte sich Schneider gelassen gegenüber Bemühungen der Bundesregierung, diese Regelung zu lockern. Der SPD-Politiker sagte: „Der Trend zum E-Auto ist da, und der wird auch nicht mehr weggehen.“