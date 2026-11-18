Die Analysten von GlobalData sehen in der drahtlosen Energieübertragung während der Fahrt eine Möglichkeit, bestehende Hindernisse für die Verbreitung von Elektrofahrzeugen zu verringern.

Obwohl der weltweite Elektroautomarkt wächst, bremsen demnach Lücken in der Ladeinfrastruktur, begrenzte Stromnetzkapazitäten sowie Bedenken hinsichtlich Reichweite und Ladezeiten die Entwicklung in wichtigen Märkten. Dynamisches induktives Laden könnte die Abhängigkeit von stationären Ladesäulen reduzieren und langfristig kleinere Fahrzeugbatterien ermöglichen, was die Produktionskosten und Kaufpreise senken würde.

Unter anderem auch Honda R&D entwickelt ein drahtloses Ladesystem, das Energie über eine magnetische Kopplung zwischen Straße und Fahrzeug überträgt. Erste Demonstrationstests sind für nächstes Jahr vorgesehen. Madhuchhanda Palit, leitende Automobilanalystin bei GlobalData, sieht insbesondere im Güterverkehr und bei Logistikflotten kurzfristige kommerzielle Anwendungsmöglichkeiten, während eine spätere Ausweitung auf Pkw kleinere Batterien ohne Einbußen bei der Reichweite ermöglichen könnte. Für Honda könnte die Entwicklung eigener Schutzrechte im Bereich der Energieübertragung zwischen Fahrzeug und Infrastruktur einen technischen Vorteil schaffen.

„Für potenzielle Käufer von Elektrofahrzeugen, die keinen Zugang zu speziellen Übernacht-Lademöglichkeiten zu Hause haben, könnte ein flächendeckendes dynamisches Laden möglicherweise die nötige Vorhersehbarkeit bieten, um den flächendeckenden Übergang von Verbrennungsmotoren voranzutreiben“, sagt Palit. „Das dynamische Laden während der Fahrt stellt einen strukturellen Wandel von eigenständigen Ladestationen hin zu einer integrierten Energie- und Verkehrsinfrastruktur dar.“

Zwar müsse der für 2027 geplante Technologieversuch zunächst die Wirtschaftlichkeit, die Netzstabilität und die Haltbarkeit der Straßenoberfläche unter kontinuierlicher Verkehrsbelastung nachweisen. Doch könnte ein erfolgreicher Einsatz laut den Analysten die Marktdurchdringung von Elektrofahrzeugen beschleunigen, indem er Engpässe beim stationären Laden beseitigt und die Wirtschaftlichkeit der Dimensionierung von Elektrofahrzeugbatterien neu definiert.