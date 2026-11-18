Der schwedisch-chinesische Elektroautohersteller Polestar baut sein Vertriebs- und Servicenetz in Deutschland weiter aus, um die Marke bundesweit zugänglicher zu machen. Mit dem neuen Vertriebspartner Hedtke in Weiterstadt sowie drei eröffneten Polestar Spaces in Mannheim, Dresden und Bielefeld wächst das Netzwerk auf insgesamt 18 Standorte. Seit Anfang 2025 hat sich die Zahl der Standorte damit verdoppelt.

„Unser Ziel ist es, Menschen in ganz Deutschland die Marke Polestar näherzubringen und ihnen den bestmöglichen Zugang zu unseren Produkten und Services zu bieten. Umso mehr freuen wir uns, unser Netzwerk kontinuierlich mit starken und erfahrenen Partnern sowie weiteren Polestar Space Eröffnungen zu erweitern“, sagt Jan Grindemann, Regional Director Central Europe & Managing Director Germany.

Im Mittelpunkt der Expansion stehen laut dem Unternehmen die regionale Erreichbarkeit sowie der persönliche Kontakt zu Kunden. Während das Autohaus Hedtke seine bestehende Servicepartnerschaft um den Vertrieb erweitert und für Anfang 2027 einen eigenen Showroom plant, bieten die neuen Standorte in Mannheim, Dresden und Bielefeld zusätzliche Anlaufstellen für die Marke. Das Angebot umfasst unter anderem persönliche Beratung, Fahrzeugverkauf und in Dresden auch Fahrzeugauslieferungen.

Mit dem Ausbau setze man auf die Zusammenarbeit mit etablierten Handelspartnern und verfolgt das Ziel, bundesweit ein konsistentes, hochwertiges und persönliches Markenerlebnis zu bieten, so Polestar. Die Erweiterung des Netzwerks erfolgt parallel zur Produktoffensive der Marke: Die Auslieferungen der Sportlimousine Polestar 5 haben begonnen, während die ersten Exemplare des neuen Polestar 4 SUV bis Ende dieses Jahres auf die Straße kommen sollen.