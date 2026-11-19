Porsche-Vorstandschef Michael Leiters erwartet, dass der Sportwagenhersteller 2027 die Talsohle durchschreitet. Beim Automobilwoche-Kongress in Berlin erklärte er, dass es nach den jüngsten Korrekturen und einer konservativen China-Planung wieder aufwärtsgehen solle. Den eigentlichen Tiefpunkt der Absatzdelle sieht er jedoch erst am Ende dieses und zu Beginn des nächsten Jahrzehnts. Bis dahin will Porsche seine Kostenbasis deutlich reduzieren und Strukturen, die auf jährlich bis zu 350.000 beziehungsweise in einzelnen Bereichen 400.000 Fahrzeuge ausgelegt waren, anpassen.

Die neue Strategie sieht eine stärkere Positionierung im Luxus- und Hochpreissegment vor. Eine zentrale Rolle übernimmt der kürzlich in New York präsentierte Verbrenner-Mittelmotor-Supersportwagen Mission S, der zugleich die neue Designsprache verkörpert und dessen Resonanz Leiters als „überwältigend“ bezeichnete. Für die Spitze der Modellpalette wurde eine Steigerung des durchschnittlichen Verkaufspreises von 270.000 auf 330.000 Euro als Ziel genannt. Leiters sieht Porsche sowohl im exklusiven Supersportwagensegment als auch in größeren Marktsegmenten gut positioniert und will das bestehende Portfolio um besonders hochwertige Modelle ergänzen, um Durchschnittspreis und Marge zu erhöhen.

Die Volumenmodelle bleiben ein wichtiger Bestandteil der Modellstrategie. Für kommendes Jahr sind der neue 718 Boxster und Cayman in der neuen Generation als rein elektrische Sportwagen vorgesehen, 2028 soll der Macan mit Verbrennungsmotor folgen. Ob letzterer nach der Einstellung zugunsten eines Elektroautos wieder frühere Verkaufszahlen von 80.000 bis 90.000 Einheiten erreicht, ließ Leiters offen und verwies auf ein inzwischen geringeres Marktpotenzial. Über den geplanten großen Siebensitzer-SUV für die USA steht eine Entscheidung noch aus, rein elektrisch würde er laut früheren Meldungen nicht mehr kommen.

Bei den Antrieben verfolgt Porsche unter Leiters einen technologieoffenen Ansatz. In den kommenden vier Jahren sollen zwei Drittel der Modelle über einen Verbrennungsmotor verfügen, während ein Drittel rein elektrisch fährt. Das frühere Ziel eines Elektroanteils von bis zu 80 Prozent im Jahr 2030 wurde korrigiert. „Von einem Pendelschlag wollte Leiters nicht sprechen“, so die Automobilwoche. „Man hole nach, was wegen der starken Fokussierung auf die Elektromobilität zu kurz gekommen sei, und investiere weiter in eine neue Batteriegeneration.“ Mit den Auftragseingängen für den neuen elektrischen Cayenne zeigte sich Leiters sehr zufrieden und erklärte, dass Porsche im ersten Jahr nicht genügend Fahrzeuge liefern könne.

Für die Produktionsstandorte Zuffenhausen und Leipzig sieht der Manager weiterhin Perspektiven. In Zuffenhausen sollen der maximal hybride 911 und der neue vollelektrische 718 zur Auslastung beitragen, während der Ausbau der Individualisierung und der Sonderwunsch-Manufaktur zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten schaffen soll. Leipzig erhält den Macan mit Verbrennungsmotor, für dessen Produktion ab 2028 wieder eine gute Auslastung erwartet wird. Porsche will zudem weiterhin Plattformen und Technologien des Volkswagen-Konzerns, insbesondere von Audi, nutzen und bei großen Investitionen den kosteneffizientesten Produktionsstandort auswählen.

Parallel treibt Porsche seine Restrukturierung voran und hält am angekündigten Abbau von 9000 Stellen fest. Das mit den Arbeitnehmervertretern ausgehandelte Zukunftspaket umfasst mehrere Schritte zur Produktivitätssteigerung, eine veränderte Arbeitsorganisation und die Verkürzung von Leerzeiten in der Fertigung. Die Höhe der vereinbarten Einsparungen wurde nicht genannt. Bis 2035 gilt eine mit dem Betriebsrat abgestimmte Beschäftigungsobergrenze mit Sicherheitspuffer, über die Porsche nur bei einem dramatischen Einbruch erneut sprechen will.