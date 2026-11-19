Der US-Spezialist für autonomes Fahren May Mobility will bis Ende 2031 weltweit mehr als 10.000 elektrische VW ID. Buzz als Robotaxis einsetzen. Das Unternehmen stellte seine Pläne im November vor. Erste entsprechend ausgerüstete Serienfahrzeuge sollen ab 2028 ausgeliefert werden, während Testfahrten auf öffentlichen Straßen in den USA bereits Anfang 2027 beginnen sollen. Bei der genannten Stückzahl handelt es sich um ein Ausbauziel von May Mobility und nicht um eine bestätigte Bestellung von mehr als 10.000 Fahrzeugen bei VW.

Für den geplanten Einsatz soll der ID. Buzz an die technischen Anforderungen des autonomen Fahrsystems von May Mobility angepasst werden. Die Integration des als Autonomous Driving Kit (ADK) bezeichneten Systems übernimmt der Automobiltechnologieanbieter ECARX, mit dem May Mobility bereits seit Mai 2026 zusammenarbeitet. Charlton Intelligence.ai unterstützt die Partner bei der Bereitstellung der E-Fahrzeuge. Die Entwicklungsarbeiten laufen laut May Mobility bereits, konkrete Angaben zur Sensorik, Batterieausstattung, Reichweite und zum Automatisierungsgrad der geplanten Robotaxi-Version wurden jedoch nicht veröffentlicht.

May Mobility will die autonomen ID. Buzz gemeinsam mit externen Flottenbetreibern auf internationalen Fahrdienstplattformen einsetzen. Dabei verfolgt das Unternehmen ein Geschäftsmodell, bei dem May Mobility die autonome Fahrtechnologie bereitstellt, während Partner die Fahrzeuge betreiben und für Flottenmanagement und Wartung zuständig sind. Durch die Zusammenarbeit mit ECARX und Charlton Intelligence.ai strebt May Mobility eine Reduzierung der Gesamtkosten um mehr als 50 Prozent gegenüber seiner bisherigen Fahrzeuggeneration an.

May Mobility verfügt s über Erfahrungen mit kommerziellen autonomen Fahrdiensten in den USA und Japan. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen mehr als 600.000 kommerzielle Fahrten mit einer Gesamtstrecke von rund 1,77 Millionen Kilometern absolviert und an drei Standorten schon Fahrzeuge ohne Sicherheitsfahrer eingesetzt. Aktuell betreibt May Mobility kommerzielle Angebote in Atlanta, Eden Prairie und Grand Rapids im US-Bundesstaat Minnesota. Für 2027 ist außerdem ein Betrieb mit Uber in Arlington, Texas, vorgesehen. Die autonome Fahrsoftware arbeitet den Angaben nach mit einem dynamischen Umgebungsmodell, das mögliche Verkehrsentwicklungen bis zu zehn Sekunden im Voraus simuliert und verschiedene Fahrstrategien bewertet.

Für VW ist May Mobility ein weiterer Anbieter, der den elektrischen ID. Buzz als Fahrzeugbasis für autonome Mobilitätsdienste nutzen will. Der Konzern entwickelt über seine Tochtergesellschaft MOIA bereits eine eigene Robotaxi-Lösung auf Basis des ID. Buzz mit Technologie von Mobileye. Anders als beim MOIA-Projekt soll in den Fahrzeugen von May Mobility dessen eigenes autonomes Fahrsystem zum Einsatz kommen.

Auch für Europa verfolgt May Mobility bereits konkrete Kooperationspläne. Im Juni vereinbarte das Unternehmen mit dem zur chinesischen Geely-Gruppe gehörenden Fahrdienstanbieter CaoCao eine Partnerschaft zur Entwicklung internationaler Robotaxi-Angebote, zunächst mit Schwerpunkt Europa. Vorgesehen sind gemeinsame Machbarkeitsstudien und Pilotprojekte, bei denen CaoCao die Fahrzeuge besitzen und betreiben und May Mobility die autonome Fahrtechnologie bereitstellen soll. Ob dabei ebenfalls der VW ID. Buzz eingesetzt wird, ist bislang nicht bestätigt.

„Der Ausbau des autonomen Fahrdienstes hängt stark von der Fahrzeugplattform ab, und der Volkswagen ID. Buzz bietet uns eine dafür bestens geeignete Plattform“, sagt Edwin Olson, CEO und Gründer von May Mobility. „Wir sind überzeugt, dass die Fahrgäste den ID. Buzz mit dem autonomen Fahrsystem von May Mobility lieben werden und dass das Fahrzeug auf einem Geschäftsmodell basiert, das mit dem Robotaxi-Markt mitwachsen kann.“