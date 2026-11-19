Helmut Holzapfel, Leiter des Zentrums für Mobilitätskultur in Kassel und emeritierter Professor der Universität Kassel, sieht die deutsche Automobilindustrie trotz aktueller Herausforderungen weiterhin gut aufgestellt. Volkswagen sei 2025 gemessen am Umsatz der weltgrößte Fahrzeughersteller gewesen, Mercedes und BMW führende Premiummarken, unterstrich er im Interview mit der Frankfurter Rundschau. Die Zollpolitik der USA und das stockende Wirtschaftswachstum belasteten allerdings den weltweiten Autoabsatz.

Bei der Elektromobilität sieht Holzapfel europäische Hersteller inzwischen teilweise vor der chinesischen Konkurrenz. So würden bei kleineren Elektroautos und Limousinen unter 50.000 Euro europäische Modelle laut Allianz Trade eine um drei bis fünf Prozent bessere Fahreffizienz erzielen, gemessen am Verhältnis von Kaufpreis und Reichweite. Auch bei Qualität und Sicherheit sieht der Experte europäische Hersteller im Vorteil. Den verspäteten Einstieg in die Elektromobilität bezeichnet er jedoch insbesondere für den Volkswagen-Konzern und Porsche als nachteilig.

Holzapfel hält auch den europäischen Entwicklungsstand beim autonomen Fahren für konkurrenzfähig. Zunächst sieht er Einsatzmöglichkeiten für automatisierte Fahrzeuge vor allem bei Lastwagen und Taxis, weil sich die teure Technik dort rechnen könne. Ob solche Fahrzeuge auch für den Massenmarkt geeignet sein werden, stellt er infrage. Statt Sparprogrammen und Stellenabbau seien vor allem zukunftsfähige Elektroautos notwendig, um die Automobilindustrie zu entlasten.

Eine Lockerung des geplanten EU-Verbrennerziels ab 2035 hält Holzapfel für wirkungslos. „Der Fortschritt Richtung E-Mobilität ist nicht aufzuhalten“, erklärt er und verweist auf den steigenden Marktanteil deutscher Elektroautos. Die aktuelle EU-Initiative, ab 2035 einen Anteil von 95 statt 100 Prozent elektrischer Modelle vorzusehen, wird den Wandel seiner Einschätzung nach nicht stoppen.

Holzapfels Konzept für das Auto der Zukunft

Das europäische Zukunftsauto sollte nach Holzapfels Vorstellung klein, leicht und alltagstauglich sein. Für die Bedienung bevorzugt er Knöpfe, Tasten und Kippschalter statt Touchscreens sowie hohe Sicherheitsstandards und Unabhängigkeit von fremder Software. Hinzu kommen langlebige Fahrwerke, Innenräume und Karosserien sowie eine dauerhafte Werterhaltung. Elektroautos böten zudem die Möglichkeit, auf Kühler und große Frontpartien zu verzichten und aerodynamische, elegante Fahrzeugdesigns zu entwickeln.

Weitere Chancen für europäische Hersteller sieht Holzapfel bei digitaler Sicherheit, Ladeinfrastruktur und Kreislaufwirtschaft. Autobatterien könnten im bidirektionalen Betrieb das Stromnetz bei schwankender Solar- und Windstromproduktion stabilisieren. Gebrauchte Fahrzeuge und Komponenten sollten stärker als Rohstofflager für die Wiedergewinnung wertvoller Materialien genutzt werden. Als Beispiele nennt der Experte das Batterierecycling bei Mercedes und alternative Lösungen für Klimaanlagen in VW-Modellen.

Bei den Batterien plädiert Holzapfel für kleinere Ausführungen, da große Energiespeicher das Fahrzeuggewicht und den Stromverbrauch erhöhen sowie die Umweltbilanz durch kritische Rohstoffe verschlechtern. Als Alternative schlägt er eine erneute Beschäftigung mit dem Range-Extender-Konzept vor, bei dem ein kleiner benzinbetriebener Zusatzmotor bei größerem Reichweitenbedarf Strom erzeugt.

Danach gefragt, ob ein europäisches „Öko-E‑Auto“ auf Basis seines Konzepts auch global ein Markterfolg werden könnte, sagte Holzapfel: „Durchaus. Gerade hat eine aktuelle Studie der NGO ‚International Council on Clean Transportation‘ gezeigt, dass durch ökologische Strategien Arbeitsplätze nicht vernichtet, sondern Zehntausende neu geschaffen werden könnten.“