Der chinesische Batteriehersteller CATL forscht an Lithium-Luft-Batterien, die langfristig erheblich höhere Reichweiten für Elektroautos ermöglichen könnten. Der Chefwissenschaftler des Unternehmens Wu Kai hatte die Technologie bereits im Mai 2026 als zukünftige Forschungsrichtung bezeichnet. Ein Bericht des chinesischen Portals IT Home vom November nennt ein theoretisches Reichweitenpotenzial von mehr als 2000 Kilometern – allerdings wahrscheinlich nach der unrealistischen chinesischen Fahrnorm CLTC.

Lithium-Luft-Batterien nutzen metallisches Lithium und Sauerstoff als Reaktionspartner. Da der Sauerstoff aus der Umgebungsluft bezogen werden kann, erreichen solche Systeme theoretisch eine wesentlich höhere spezifische Energie als herkömmliche Lithium-Ionen-Akkus. Als theoretischer Wert werden rund 3505 Wh/kg genannt. Dieser Wert berücksichtigt jedoch nicht sämtliche Komponenten eines vollständigen Batteriesystems und lässt sich deshalb nicht unmittelbar auf die Reichweite eines Elektroautos übertragen.

Die Technologie befindet sich weiterhin im Forschungsstadium. Zu den größten Herausforderungen gehören die begrenzte Lebensdauer, die Ladeeffizienz sowie unerwünschte Reaktionen mit Feuchtigkeit und Kohlendioxid aus der Umgebungsluft.

Forscher des Illinois Institute of Technology und des Argonne National Laboratory erreichten 2023 mit einer Festkörper-Lithium-Luft-Zelle unter Laborbedingungen mindestens 1000 Ladezyklen. Daraus lässt sich allerdings noch keine Serienreife für E-Autos ableiten.

CATL gilt als weltweit führender Batteriehersteller und arbeitet weiter an fortgeschrittenen Technologien für Energiespeicher, darunter Lithium-Ionen- und Natrium-Ionen-Systeme. Für Lithium-Luft-Batterien haben die Chinesen bislang weder einen Produktionsbeginn noch konkrete Fahrzeuganwendungen angekündigt. Auch Angaben zu Kosten, Ladegeschwindigkeit und Lebensdauer fehlen. Die diskutierten 2000 Kilometer sind damit ein theoretisches Potenzial und keine bestätigte Reichweite einer seriennahen Batterie.