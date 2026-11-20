Stellantis hat die Zusammenarbeit mit dem chinesischen Partner Leapmotor bei der Entwicklung neuer, preisgünstiger Elektroautos für Europa bestätigt. Konzernchef Antonio Filosa erklärte laut Automotive News auf der Jahrestagung des italienischen Zulieferverbands Anfia in Mailand, dass Leapmotor an der Entwicklung der geplanten „E-Cars“ mitwirken werde.

Die neuen Stromer sollen im italienischen Stellantis-Werk Pomigliano gebaut werden und ab 2028 in den Verkauf gehen. Berichten zufolge plant Stellantis mindestens zwei Modelle. Eines davon könnte die Serienversion eines in Paris vorgestellten 2CV-Konzepts (Artikelbild) der Stellantis-Tochter Citroën werden. Die E-Cars gehören zu einer neuen Kategorie kleiner, günstiger Elektrofahrzeuge, mit denen die EU den schrumpfenden europäischen Markt für Einstiegsautos wiederbeleben möchte.

Die bereits seit Ende 2023 bestehende Kooperation mit Leapmotor soll über die Entwicklung der E-Cars hinausgehen. Filosa zufolge wird die Partnerschaft die europäischen Stellantis-Werke, darunter einen Standort in Italien, unterstützen. Zudem sollen beide Unternehmen gemeinsam an künftigen elektrischen und elektronischen Lösungen arbeiten.

Gleichzeitig warnte Filosa vor erheblichen Kostensteigerungen für Stellantis und seine Zulieferer. Für nächstes Jahr und voraussichtlich auch 2028 rechnet der Chef des 14-Marken-Konzerns mit einer deutlichen Verteuerung von Rohstoffen sowie elektronischen Komponenten wie Speicherchips, Leiterplatten und Halbleitern. Filosa sprach in diesem Zusammenhang von einer Inflation in Milliardenhöhe. Ein Stellantis-Sprecher stellte anschließend klar, dass sich diese Aussage auf die jährliche Gesamtkostenbasis des Konzerns in Milliardenhöhe bezogen habe.

Darüber hinaus forderte Filosa eine höhere Wettbewerbsfähigkeit und mehr öffentliche Unterstützung in Italien und der EU, insbesondere bei den Energiekosten. Auch bei regulatorischen Vorgaben, darunter den CO₂-Emissionsvorschriften, sprach er sich für günstigere Rahmenbedingungen aus.