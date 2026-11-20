Der US-amerikanische Mobilitätsdienstleister Lyft plant nach dem Start von Robotaxis in London auch den Einsatz autonomer Taxis in Deutschland. Wie CEO David Risher laut der Automobilwoche bei einem Gespräch in Hamburg ankündigte, soll der Betrieb zunächst in der Hansestadt beginnen. Das Unternehmen ist seit April 2025 durch die Übernahme der App FreeNow von Mercedes-Benz und BMW in Deutschland präsent und firmiert dort als „FreeNow by Lyft“.

Die Einführung autonomer Fahrzeuge ist Teil einer Expansionsstrategie zur Internationalisierung, um im Wettbewerb mit dem Marktführer Uber zu bestehen. Risher erklärte bei einem Treffen des Clubs Hamburger Wirtschaftsjournalisten: „Wir wollen unsere Präsenz in Europa signifikant ausbauen und die Marke Lyft in vielen europäischen Ländern verankern, indem wir unsere Services ausbauen.“

Während in London Elektrofahrzeuge des chinesischen IT-Konzerns Baidu zum Einsatz kommen (Artikelbild), plant Lyft für Hamburg eine Kooperation mit einem westlichen Partner. Welches Unternehmen diesen Part übernehmen wird, ist offen. In den USA arbeitet Lyft bereits mit Waymo zusammen, das den Start in München vorbereitet sowie eine Ausweitung nach Berlin plant.

Bei der Auswahl der Technologie verfolgt Lyft der Automobilwoche zufolge einen strategischen Ansatz, indem mehrere Partner getestet werden. Ein Grund für die Zurückhaltung gegenüber chinesischen Anbietern sind demnach Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit. Die Fahrzeuge von Baidu werden in London daher zunächst strengen Tests unterzogen, um einen Datenabfluss nach China auszuschließen.

Die langfristige Vision sieht nach Informationen der Automobilwoche vor, dass auch Privatautos über autonome Funktionen verfügen und als Fahrdienst Geld verdienen können. In einer ersten Phase wird Lyft die autonomen Autos jedoch selbst besitzen und einsetzen. Erst in den kommenden Jahren sollen auch Taxiunternehmen solche Fahrzeuge beschaffen und über die Plattform anbieten.