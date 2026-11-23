Der deutsche Automobilzulieferer Aumovio sieht sich wie andere große Konzerne des Standorts Deutschland mit wirtschaftlichen Herausforderungen konfrontiert. Wie die ehemalige Zuliefersparte von Continental zuletzt Einbußen verzeichnete und Stellen streichen musste, sind auch zahlreiche andere Zulieferer von Werksschließungen oder Verkäufen betroffen.

Philipp von Hirschheydt, Chef von Aumovio, sieht die Ursache in sinkenden Absatzzahlen in Europa. Während früher jährlich etwa 20 Millionen Fahrzeuge verkauft wurden, seien es nun noch knapp 16 Millionen, sagte er im Interview mit der Welt. Diese Entwicklung treffe sowohl die Automobilhersteller als auch deren Lieferanten.

Der Wechsel zur Elektromobilität hat für Aumovio keine direkten Auswirkungen auf das Produktportfolio, da das Unternehmen keine Motoren oder Getriebe fertigt. Für die gesamte Zulieferbranche bedeuteten die weniger komplexen E-Antriebe jedoch massive Veränderungen, so der CEO. Zudem steige der Druck durch die Sparmaßnahmen der Hersteller, die günstigere Preise der Zulieferer fordern.

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, setzt Aumovio auch auf das Prinzip des „Entfeinerns“. Dabei sollen Kosten gesenkt, aber gleichzeitig der Kundennutzen gesteigert werden – etwa durch eine Reduzierung unnötiger Speicherkapazitäten bei Chips. Ein ähnlicher Ansatz wird in China bereits in Entwicklungsteams mit Herstellern praktiziert.

Hinsichtlich der Kostenstruktur spricht von Hirschheydt die Notwendigkeit an, die Arbeitskosten insgesamt zu senken. An den Standorten Villingen-Schwenningen und Ingolstadt wurden hierzu bereits Ergänzungstarifverträge mit der IG Metall geschlossen, die eine unentgeltliche Ausweitung der Arbeitszeit um bis zu drei Stunden vorsehen.

Ein neuer Vertrag mit dem chinesischen Konzern Chery zur Ausstattung europäischer Modelle bietet Chancen für den Zulieferer. Dies ist laut Hirschheydt besonders relevant, falls die EU den Industrial Accelerator Act (IAA) verabschiedet, welcher die Wertschöpfung in Europa begünstigt.

Abschließend betont der Aumovio-Chef die Notwendigkeit, ein erfolgreiches Umfeld für Unternehmen zu schaffen. Ohne eine schnelle Umsetzung politischer Maßnahmen wie des IAA drohe der Industrie ein weiterer Abstieg.