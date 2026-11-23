Audi arbeitet an neuen Technologien für Elektroautos mit vergrößerter Reichweite durch Verbrennertechnik zur Stromerzeugung, sogenannten Extended-Range Electric Vehicles (EREV). Zwei neue Patente des Unternehmens befassen sich mit der Integration und dem Einsatz von „Range Extendern“, die einen Verbrennungsmotor als Backup nutzen.

Ein laut Auto Motor und Sport am 15. Oktober veröffentlichtes Patent beim Deutschen Patentamt thematisiert die Platzierung eines zusätzlichen Aggregats in bestehenden Fahrzeuglayouts. Da E-Autos wenig Raum für Verbrennungsmotoren bieten, sieht das Konzept eine neue Befestigung vor. Neben der herkömmlichen Lagerung am Achsträger soll eine Domstrebe im Vorderwagen als zusätzlicher Haltepunkt dienen.

Durch diese Verbindung kann die Range-Extender-Einheit höher montiert werden, um Platz für darunter liegende Komponenten zu schaffen. Ein Koppelelement in Form einer Pendelstütze mit Lagern an der Domstrebe und am Motor soll dabei Bewegungen und Schwingungen des Aggregats aufnehmen und Kippbewegungen begrenzen. Details zur Leistung oder Zylinderzahl des Motors sind nicht bekannt.

Das zweite Patent, welches dem Bericht zufolge auch vom US-Patentamt veröffentlicht wurde, beschreibt eine neue Betriebsstrategie für den Range Extender. Die Steuerung soll dem Verbrennungsmotor neben der Stromerzeugung weitere Aufgaben übertragen, wie etwa die Bereitstellung von Wärme zum Heizen des Innenraums oder zur Temperierung der Batterie.

Die Systemsteuerung kann zudem die geplante Route sowie externe Faktoren wie Wetter und Streckenprofil einbeziehen. Das System könnte Kosten für Strom aus Schnellladesäulen und Kraftstoff vergleichen, um den Einsatz des Range Extenders zu planen. Auch Informationen zu Steigungen, Verkehrslage oder erwarteten Geschwindigkeiten könnten in die Berechnung einfließen.