Chinesische Autohersteller haben ihre Verkäufe in Europa im Oktober um 106 Prozent auf 151.112 Fahrzeuge mehr als verdoppelt, berichtet Automotive News. Ihr Marktanteil stieg von 6,8 auf 13,6 Prozent und erreichte damit nach September mit 14,5 Prozent den zweithöchsten Monatswert. Der europäische Gesamtmarkt wuchs dagegen lediglich um 3,3 Prozent auf 1,11 Millionen Fahrzeuge.

Nach vorläufigen Zahlen des Marktforschers Dataforce, die 98 Prozent der Oktoberverkäufe in der EU, Großbritannien, Island, Norwegen und der Schweiz abdecken, war der Oktober gemessen am Absatz der drittstärkste Monat für chinesische Marken.

BYD führte demnach im Oktober mit 37.994 verkauften Fahrzeugen und einem Wachstum von 125 Prozent vor Chery mit 37.253 Einheiten und einem Plus von 142 Prozent. Nach den ersten zehn Monaten lag Chery mit 320.631 Verkäufen weiterhin knapp vor BYD mit 320.445 Einheiten. Allerdings könnte sich die Rangfolge nach Vorliegen sämtlicher Zulassungszahlen noch ändern.

SAIC belegte mit 32.294 Fahrzeugen im Oktober und 303.939 Einheiten seit Jahresbeginn jeweils den dritten Platz. Dahinter folgten im Oktober Geely mit 14.360 und Leapmotor mit 13.902 Fahrzeugen, während Geely auch nach zehn Monaten mit 102.068 zu 101.348 Einheiten knapp vor Leapmotor lag.

Besonders stark entwickelte sich der Absatz von Plug-in-Hybriden chinesischer Hersteller, der im Oktober um 182 Prozent auf 52.467 Fahrzeuge stieg. Reine Stromer blieben mit 57.593 Einheiten und einem Anteil von 38 Prozent die größte Antriebsgruppe, während Vollhybride um 106 Prozent auf 28.695 Fahrzeuge zulegten. Zusammen erreichten Plug-in-Hybride und Vollhybride einen Anteil von 54 Prozent an den Verkäufen chinesischer Marken, verglichen mit 44 Prozent im Vorjahresmonat. Der Absatz reiner Benziner sank dagegen um 20 Prozent auf 10.300 Fahrzeuge, ihr Anteil fiel von 18 auf 6,8 Prozent.

China-Autobauer 2026 bisher mit Marktanteil von 10,8 %

In den ersten zehn Monaten verkauften chinesische Hersteller insgesamt 1,26 Millionen Fahrzeuge in Europa und steigerten ihren Absatz damit um 103 Prozent. Ihr Marktanteil erreichte 10,8 Prozent nach 5,6 Prozent im entsprechenden Vorjahreszeitraum, während der europäische Gesamtmarkt um 5,8 Prozent auf 11,69 Millionen Fahrzeuge wuchs. Bei den chinesischen Marken entfielen in diesem Zeitraum 35 Prozent der Verkäufe auf Elektroautos, 33 Prozent auf Plug-in-Hybride und 21 Prozent auf Vollhybride. Der Anteil reiner Benziner sank von 24 auf 10 Prozent.

Meistverkauftes chinesisches Modell war im Oktober der als Benziner und Vollhybrid angebotene MG ZS mit 10.771 Fahrzeugen auf Platz 15 der europäischen Modellrangliste. Dahinter folgten der als Elektroauto und Plug-in-Hybrid erhältliche BYD Seal U mit 9359 Einheiten sowie der BYD Atto 2, der ebenfalls mit reinem Elektro- sowie Plug-in-Hybridantrieb angeboten wird, mit 9232 Fahrzeugen.

Für BYD und Chery gewinnen Plug-in-Hybride und Vollhybride im Wettbewerb um die europäische Marktführerschaft sowie zur Begrenzung ihrer Belastung durch zusätzliche EU-Zölle auf in China gebaute Elektroautos zunehmend an Bedeutung. Allerdings sieht die Europäische Kommission vorläufige Einfuhrbeschränkungen für teilelektrische Fahrzeuge aus Drittstaaten vor.

Peking und Brüssel haben sich derweil auf eine Importquote für in China produzierte Hybrid- und Plug-in-Hybridfahrzeuge in die EU geeinigt. Demzufolge soll die Obergrenze 2027 bei rund 350.000 Fahrzeugen liegen, verglichen mit einer Prognose von etwa 800.000 Einheiten für 2026, und anschließend jährlich um 6 Prozent auf 417.000 Einheiten im Jahr 2030 steigen.