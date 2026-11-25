Die chinesische Premiummarke Hongqi plant die Automobilproduktion in Europa. Wie Xiao Xiao, Leiter des internationalen Geschäfts von FAW, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters erklärte, prüft der Hersteller derzeit verschiedene lokale Partnerschaften für dieses Vorhaben. Zu den potenziellen Partnern gehören unter anderem Volkswagen und Stellantis.

Hongqi ist die Premiumsparte der staatseigenen FAW Group, einem der größten Automobilhersteller Chinas. Die Marke vertreibt bereits Fahrzeuge in mehreren europäischen Märkten und betreibt aktuell ein Netzwerk aus 90 Händlern in 27 europäischen Ländern und Regionen. Bis Ende 2027 soll dieses Netz auf über 150 Verkaufsstellen erweitert werden.

Die Lokalisierung der Betriebsabläufe, einschließlich der Fertigung, stellt eine strategische Priorität dar. „Dies ist definitiv einer der Wege, die wir verfolgen“, sagte Xiao gegenüber Reuters. Da das Motto der Marke „In Europa, für Europa“ laute, sei die lokale Produktion essenziell. Dabei bevorzugt Hongqi Partnerschaften in bestehenden europäischen Fabriken gegenüber dem Bau oder Erwerb eigener Montageanlagen.

Zuvor wurde über Gespräche zwischen Hongqi und Stellantis berichtet, um Fahrzeuge in einem spanischen Werk des europäischen Konzerns zu produzieren. Dort bestehen bereits Fertigungsvereinbarungen mit dem chinesischen Partner Leapmotor. Xiao betonte, dass Stellantis nicht der einzige mögliche Partner sei und man zudem eine langjährige Beziehung zu Volkswagen über FAW in China pflege. Ein Sprecher der Volkswagen Group China wies darauf hin, dass derzeit keine Gespräche zwischen Volkswagen und FAW bezüglich einer Produktion von Fahrzeugen in Europa stattfänden.

Über konkrete Produktionsstandorte oder weitere potenzielle Partner machte Xiao keine Angaben. Er verzichtete zudem auf die Nennung spezifischer Verkaufs- oder Marktanteilsziele, sondern betonte lediglich das Ziel einer „gesunden und nachhaltigen Entwicklung“ in Europa.

Die Expansion chinesischer Hersteller in Europa erfolgt vor dem Hintergrund steigender Handelsbarrieren der EU für Importe aus China. Die lokale Fertigung sowie die Beschaffung von Komponenten werden zunehmend entscheidend für den langfristigen Marktzugang. Chinesische Unternehmen sind auf Auslandsmärkte angewiesen, da ein Überangebot auf dem heimischen Markt einen intensiven Preiskampf auslöst und ihre Gewinnmargen unter Druck setzt.