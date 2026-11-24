Der chinesische Stromer-Riese BYD hat exklusive Verhandlungen mit Ineos Automotive über die Übernahme des Produktionsstandorts im französischen Hambach aufgenommen. Beide Unternehmen bestätigten die Gespräche am 24. November 2026. Die geplante Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Konsultation der zuständigen Arbeitnehmervertretungen. Angaben zum Kaufpreis und zum möglichen Zeitpunkt der Übernahme wurden bislang nicht veröffentlicht.

BYD beabsichtigt, an dem Standort im Département Moselle unweit der deutschen Grenze zum Saarland Fahrzeuge für den europäischen Markt zu produzieren. Nach Angaben von BYD-Executive-Vice-President Stella Li ist die geplante Investition Teil der langfristigen Expansionsstrategie des Unternehmens in Europa. Der Hersteller will die industrielle Nutzung des Standorts fortführen, lokale Arbeitsplätze erhalten und zusätzliche Beschäftigungs- und Geschäftsmöglichkeiten für Arbeitnehmer und Zulieferer in der Region schaffen. Welche Modelle und Antriebskonzepte in Hambach produziert werden sollen, ist bislang nicht bekannt.

Das rund 210.000 Quadratmeter große Werk gehörte ursprünglich zu Mercedes-Benz und diente über viele Jahre der Produktion von Smart-Kleinwagen, darunter auch dem vollelektrischen EQ ForTwo. Im Januar 2021 übernahm Ineos Automotive den Standort und begann dort 2022 mit der Serienproduktion des neuen Geländewagens Grenadier. Nach Unternehmensangaben wurden seit 2019 mehr als 700 Millionen Euro in das Werk investiert. Zu den modernisierten Fertigungsanlagen zählen ein vollautomatisierter Karosseriebau und eine teilautomatisierte Lackiererei.

Ineos Automotive plant unterdessen, ab 2028 auch in den USA Fahrzeuge zu produzieren und hat dafür bereits mehrere potenzielle Standorte identifiziert. Nach Angaben des britischen Herstellers entfallen mittlerweile rund 70 Prozent des weltweiten Grenadier-Absatzes auf den US-amerikanischen Markt. Sollte die Übernahme durch BYD zustande kommen, soll die Fertigung des Grenadier und seines Pickup-Ablegers Quartermaster mittelfristig weiterhin in Hambach erfolgen.

Mit Hambach würde BYD seine Pkw-Fertigung innerhalb der EU um einen zweiten Standort neben dem neu errichteten Werk im ungarischen Szeged erweitern, dessen Serienproduktion in größeren Stückzahlen Anfang 2027 anlaufen soll. Bereits im September hatte BYDs Europaberater Alfredo Altavilla erklärt, dass der Hersteller langfristig drei Fahrzeugwerke und eine Batteriefabrik in Europa benötige. Für den zweiten Pkw-Produktionsstandort bevorzugt BYD ausdrücklich die Übernahme und Modernisierung einer bestehenden Fabrik gegenüber einem Neubau.

„Unser Engagement für Europa ist langfristig angelegt“

„Unser Engagement für Europa ist langfristig angelegt. Unsere geplante Investition in Hambach spiegelt unser Vertrauen in Frankreich und unser Bestreben wider, in Europa weiter zu wachsen. Wir möchten den europäischen Verbrauchern die Wahl zwischen in Frankreich hergestellten Fahrzeugen bieten, die unsere Technologie und unsere Innovationen im Bereich der Elektromobilität näher an ihren Wohnort bringen“, so Executive-Vice-President Stella Li.

„Mit diesem Projekt sind wir entschlossen, den Betrieb des Werks aufrechtzuerhalten, lokale Arbeitsplätze zu sichern und neue Chancen für Arbeitnehmer und Zulieferer in der Region zu schaffen. Die Produktion näher am Kunden ist Teil unserer Strategie, unsere Führungsposition in der Elektromobilität zu stärken und zum Wachstum der europäischen Automobilindustrie beizutragen.“

Die europäischen Produktionspläne stehen auch im Zusammenhang mit den geplanten industriepolitischen Vorgaben der EU. Mit dem im März 2026 vorgestellten Industrial Accelerator Act (IAA) sieht die EU-Kommission Mindestanforderungen an die europäische Wertschöpfung bei E-Fahrzeugen vor, die unter anderem für bestimmte öffentliche Förderprogramme und Beschaffungsverfahren gelten sollen. Die EU ruft zudem Strafzölle für in China gebaute E-Autos auf und führt Quoten für den Import von Hybriden aus der Volksrepublik und anderen Ländern ein.