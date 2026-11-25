Der europäische Automarkt verzeichnete im Oktober ein Wachstum der Verkaufszahlen um 3,3 Prozent auf insgesamt 1.114.528 Einheiten, berichtet Automotive News. Im Jahresvergleich stiegen die Absatzzahlen damit um 5,8 Prozent an. Während sich der Markt insgesamt positiv entwickelte, verlangsamte sich der Zuwachs des Marktanteils chinesischer Marken leicht.

Chinesische Automobilhersteller hielten im Oktober einen Marktanteil von 13,6 Prozent. Dies stellt einen Rückgang gegenüber dem September dar, als dieser Anteil noch bei 14,6 Prozent lag. Die vorläufigen Zahlen des Marktforschers Dataforce beziehen sich auf 98 Prozent der Verkäufe in der EU, Großbritannien, Island, Norwegen und der Schweiz.

Besonders stark entwickelten sich rein batterieelektrische Fahrzeuge mit einem Zuwachs von 57 Prozent im Monatsvergleich und einem Marktanteil von 31 Prozent. Die Verkäufe von Plug-in-Hybriden stiegen im Oktober um 11 Prozent, während Vollhybrid-Modelle ein Plus von 8 Prozent verzeichneten. Im Gegensatz dazu sanken die Absätze von reinen Benzinern um 18 Prozent und von Dieselfahrzeugen um 26 Prozent.

Bei den Einzelmodellen führte nach den vorläufigen Zahlen der Dacia Sandero 17.812 Neuzulassungen die Liste an, gefolgt vom VW Golf und dem Toyota Yaris Cross. Das Tesla Model Y, das im September noch auf dem ersten Platz stand, fiel auf den 31. Rang zurück. Das Tesla Model 3 belegte im Oktober lediglich den 112. Platz. Die Verkaufszahlen von Tesla stiegen zwar im Vergleich zum Vorjahr um 73 Prozent auf 11.722 Einheiten, lagen jedoch deutlich unter dem September-Wert von 66.035 Fahrzeugen.

Chinesische Marken verzeichneten erneut die höchsten prozentualen Zuwächse. Changan steigerte sich von weniger als 100 Verkäufen im Oktober 2025 auf 2847 Einheiten, während Geely von etwa 300 auf 8144 Fahrzeuge zulegte. Chery verzeichnete ein Plus von 290 Prozent auf 7348 Einheiten und Leapmotor ein Wachstum von 256 Prozent auf 13.902 Verkäufe. Polestar war die einzige große chinesische Marke mit einem Volumenrückgang, und zwar um 30 Prozent auf 2659 Fahrzeuge.