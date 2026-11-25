VW erweitert das Angebot des elektrischen Kompakt-SUV ID. Cross um die sportlich ausgerichtete Ausstattungslinie R-Line. Ab sofort ist die Einstiegsversion mit 99 kW (135 PS) und einer 37-kWh-Batterie bestellbar. Die WLTP-Reichweite beträgt bis zu 314 Kilometer. Die Preise beginnen bei 37.225 Euro.

Äußerlich zeichnet sich der ID. Cross R-Line durch einen spezifisch gestalteten Stoßfänger, vertikale Tagfahrlichter und 19-Zoll-Leichtmetallräder aus. Hinzu kommen anthrazitfarbene Außenspiegelkappen und eine seitliche Applikation mit R-Line-Schriftzug. Im Innenraum gehören Sportkomfortsitze im R-Line-Design sowie das bis in die Vordertüren reichende interaktive ID. Light zur Serienausstattung.

Ebenfalls serienmäßig sind das schlüssellose Zugangs- und Startsystem Keyless Access, eine Ambientebeleuchtung und die LED-Matrix-Scheinwerfer IQ.Light. Zu den Assistenzsystemen zählen die Rückfahrkamera Rear View und die automatische Abstandsregelung ACC. Die Progressivlenkung ermöglicht ein direktes Handling beim Rangieren und ein präzises Lenkverhalten bei höherer Geschwindigkeit.

In der zweiten Märzhälfte 2027 beginnt der Vorverkauf des Topmodells mit 166 kW (226 PS) und einer 52-kWh-Batterie. Das maximale Drehmoment beträgt bis zu 290 Nm. Die leistungsstärkste Variante beschleunigt innerhalb von 6,9 Sekunden auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 175 km/h. Ihre WLTP-Reichweite liegt bei bis zu 428 Kilometern.

Das Topmodell verfügt serienmäßig über eine elektronisch geregelte Vorderachsquersperre, die adaptive Fahrwerksregelung DCC mit einer Tieferlegung um 15 Millimeter sowie eine Progressivlenkung. Während die Vorderachsquersperre Traktion, Fahrstabilität und Einlenkverhalten verbessert, passt das DCC die Dämpfung kontinuierlich an die Fahrbahn und die jeweilige Fahrsituation an. Ein Fahrdynamikmanager vernetzt die zentralen Fahrwerkssysteme.

Exklusiv der 166-kW-Version vorbehalten ist das neue Fahrprofil „Traction“. Es ergänzt die bestehenden Fahrprogramme „Eco“, „Comfort“, „Sport“ und „Individual“. Dabei werden Antrieb und Vorderachsquersperre gezielt auf rutschige oder unterschiedlich griffige Fahrbahnen abgestimmt. Insbesondere bei Nässe und winterlichen Straßenverhältnissen soll dies eine harmonische Kraftübertragung und zusätzliche Traktion ermöglichen.

Der ID. Cross bietet ein Kofferraumvolumen von 475 Litern und einen zusätzlichen, 25 Liter großen Frunk. Für die Varianten mit 52-kWh-Batterie ist optional eine Anhängerkupplung für bis zu 1200 Kilogramm Anhängelast erhältlich. Die Stützlast von 75 Kilogramm ermöglicht beispielsweise den Transport von zwei E-Bikes.