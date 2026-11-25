Mercedes-Benz erweitert das Angebot für seine elektrische „Grand Limousine“ VLE um neue Modellvarianten, zusätzliche Ausstattungspakete und umfangreichere Möglichkeiten zur Individualisierung. Neu im Programm ist der VLE 400 4Matic elektrisch, der mit 310 kW/422 PS die leistungsstärkste Version der Baureihe darstellt. Zudem ermöglichen neue Einstiegsversionen und eine variable Sitzplatzkonfiguration mit bis zu acht Plätzen eine gezieltere Anpassung an unterschiedliche Kundenanforderungen.

Der VLE 400 4Matic verfügt über eine Batterie mit 115 kWh nutzbarer Kapazität und erreicht eine Reichweite von bis zu 654 Kilometern nach WLTP-Norm. Ein zusätzlicher Elektromotor an der Hinterachse ermöglicht den Allradantrieb und eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 6,5 Sekunden. Besonders bei anspruchsvollen Straßen- und Witterungsbedingungen soll der Allradantrieb die Traktion und Fahrsouveränität verbessern und die Einsatzmöglichkeiten im Alltag, auf Reisen und im professionellen Shuttle-Betrieb erweitern.

Auch beim Anhängerbetrieb bietet die neue Allradversion umfangreiche Möglichkeiten und kann Lasten von bis zu 2,5 Tonnen ziehen, beispielsweise Wohnwagen sowie Boots- oder Pferdeanhänger. Die Stützlast beträgt 100 Kilogramm und ermöglicht den Transport von E-Bikes auf einem geeigneten Träger. Für eine einfachere und sicherere Handhabung von Anhängern stehen die ESP-Anhängerstabilisierung und der Anhängerrangier-Assistent zur Verfügung. Der VLE 400 4Matic kostet als Fünfsitzer ab 85.059,68 Euro, während die sechssitzige Variante bei 85.516,64 Euro beginnt.

Für den elektrischen VLE 300 erweitert Mercedes-Benz die Individualisierungsmöglichkeiten um das neue Advanced-Paket, womit insgesamt vier Ausstattungspakete zur Auswahl stehen. Dieses ergänzt die Serienausstattung optional unter anderem um schwarz glanzgedrehte 19-Zoll-Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design und abgedunkelte Heckscheiben. Der VLE 300 ist mit Serienausstattung und fünf Sitzplätzen ab 70.735,39 Euro erhältlich, während die sechssitzige Version mindestens 71.187,59 Euro kostet.

Zusätzliche Konfigurationsmöglichkeiten ergeben sich dadurch, dass bisher verpflichtende Sonderausstattungen künftig optional gewählt werden können. Beim VLE 300 steht neben dem Airmatic-Luftfahrwerk zukünftig auch ein Komfortfahrwerk zur Verfügung. Darüber hinaus können Kunden beim AC-Laden zwischen einer Ladeleistung von 11 und 22 kW wählen.