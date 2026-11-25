Der Einsatz sauberer Technologien kann die Energiesicherheit verbessern, wenn Volkswirtschaften importierte fossile Brennstoffe durch heimische erneuerbare Energien ersetzen. Eine Untersuchung von neun entwickelten Volkswirtschaften durch das S&P Global Institute zeigt, dass eine geringere Abhängigkeit von Ölimporten die Auswirkungen von Ölangebotsschocks auf das Bruttoinlandsprodukt um etwa 0,25 Prozentpunkte reduziert.

Länder, die ihre Energieimporte deutlich gesenkt haben, erreichten dies bislang jedoch überwiegend durch eine höhere heimische Produktion fossiler Brennstoffe. Gleichzeitig bleibt die Bedeutung fossiler Energieträger im Energiesystem hoch, während die steigende Energienachfrage den Zubau erneuerbarer Energien bisher übertrifft.

Mit der Verbreitung sauberer Technologien verändern sich auch die internationalen Abhängigkeiten bei der Energieversorgung. China dominiert nahezu sämtliche Bereiche der Lieferketten für saubere Technologien. Die makroökonomische Widerstandsfähigkeit hängt damit zunehmend von der Diversifizierung dieser Lieferketten und der Fähigkeit ab, Marktanteile bei neuen elektrischen Technologien wie Elektroautos zu gewinnen.

In der Europäischen Union hat der Ausbau sauberer Energietechnologien seit dem Pariser Klimaabkommen dazu beigetragen, schwerwiegendere Auswirkungen der Energiekrise infolge des russischen Einmarsches in die Ukraine abzufedern. Auch die jüngsten Schwankungen durch eingeschränkte Lieferungen aus der Golfregion wurden dadurch abgeschwächt. In China verringerte die weltweit größte Elektroautoflotte die Anfälligkeit für den diesjährigen Ölschock, indem sie Verbrauchern angesichts höherer Ölpreise eine CO₂-arme Alternative bot.

China trägt zudem durch seine Elektroautoexporte zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit anderer Länder bei. Allein im ersten Halbjahr 2026 exportierte das Land nahezu 2,5 Millionen Elektroautos, so die Analyse. Nach Schätzungen des S&P Global Institute werden weltweit eingesetzte batterieelektrische Fahrzeuge und Plug-in-Hybride in diesem Jahr die tägliche Ölnachfrage um 1,9 Millionen Barrel reduzieren.