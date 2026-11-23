Der neue elektrische Kleinwagen MG2 ist erstmals bei Entwicklungsfahrten gesichtet worden. Das rund vier Meter lange Modell basiert auf der im Sommer präsentierten Studie MG Go! (Artikelbild). Trotz der Tarnung zeigen die Aufnahmen deutliche Ähnlichkeiten zum Konzeptfahrzeug, dessen Retrodesign nach Angaben von MG vom MGB GT aus den 1960er- und 1970er-Jahren inspiriert wurde.

Mit dem MG2 will die englisch-chinesische Marke laut dem Portal FCE ihr Image stärken und neue Käufergruppen erschließen. Der Elektro-Kleinwagen soll hochwertiger positioniert werden als der ebenfalls im B-Segment angesiedelte MG3. MG-Produktdirektor David Allison ist überzeugt, dass das E-Auto dank seiner Gestaltung auch Menschen ansprechen wird, die bisher keine aktuellen Modelle der Marke in Betracht ziehen.

Die Markteinführung ist für das kommende Jahr vorgesehen, während der chinesische Mutterkonzern SAIC die europäische Produktion Ende 2028 aufnehmen will. Der MG2 soll als erstes Modell im neuen Werk in Ferrol in der spanischen Provinz A Coruña gefertigt werden. Zunächst soll die Herstellung mit angelieferten CKD-Bausätzen aus China erfolgen, wodurch MG die EU-Importzölle auf in China gebaute E-Autos umgehen will.

El nuevo MG2 se fabricará en España: así será el eléctrico barato que llegará en 2027 https://t.co/vaQfTq8ZmK https://t.co/0dGmCoDP3p — ForoCochesEléctricos (@foroelectricos) November 22, 2026

Bis zum Start der Produktion in Europa sollen sämtliche Exemplare von MGs neuem Elektro-Kleinwagen aus dem chinesischen Ningde kommen. Für die geplante lokale Fertigung in Spanien ist dem Bericht zufolge zunächst eine Kapazität von 120.000 Elektroautos vorgesehen, während die jährliche MG2-Produktion auf rund 73.000 Einheiten geschätzt wird.

Technisch soll sich der MG2 die Plattform mit dem kompakten MG4 Urban teilen und über Frontantrieb verfügen. Der Einsatz von Semi-Festkörperbatterien gilt laut FCE als wahrscheinlich, ebenso eine leistungsstarke XPower-Variante.