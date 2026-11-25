Der Volkswagen-Konzern plant in den kommenden Jahren einen Abbau von bis zu 100.000 Arbeitsplätzen. Konzernchef Oliver Blume erklärte dazu in einem Interview mit NDR Niedersachsen, dass diese Größenordnung für die Wettbewerbsfähigkeit notwendig sei und man versuche, diesen Prozess sozialverträglich zu gestalten. Durch die Senkung der Kosten sollen die verbleibenden Arbeitsplätze gesichert werden.

Hinsichtlich der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens betonte Blume die aktuelle Krisensituation, die auch zu einer deutlich gesunkenen Dividende geführt habe. Er betonte die Notwendigkeit, für Anleger attraktiv zu bleiben, um Mittel für zukünftige Investitionen zu generieren. Dabei müsse eine ausgewogene Linie zwischen Rendite und Sanierung gefunden werden.

Die Zukunft der Werke in Emden, Zwickau, Hannover und Neckarsulm ist derzeit ungewiss, da für diese Standorte bis in die 2030er-Jahre keine gesicherte wirtschaftliche Belegung vorliegt. Die Marken VW und Audi entwickeln hierfür laut dem Konzernchef „ergebnisoffen“ Lösungen. Ein Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten wurde für die Entscheidungsfindung angesetzt, wobei eine Klarheit spätestens Sommer angestrebt wird.

Für das Werk in Osnabrück wurde bereits eine alternative industrielle Nutzung im Bereich der Rüstung entwickelt. Blume stellte klar, dass der Volkswagen-Konzern „aufgrund seines Wertesystems“ keine Waffensysteme produziere.

Bezüglich der Produktentwicklung und des Wettbewerbsdrucks, insbesondere durch chinesische Hersteller, räumte Blume ein, dass die Kosten der Produkte zu hoch seien. Dies zeige sich am Beispiel des elektrischen Kleinbusses ID. Buzz, dessen Absatzvolumen hinter den ursprünglichen Planungen zurückbleibe. Der Fokus liege nun darauf, Kosten in der Entwicklung, im Material, in der Fabrik, im Vertrieb sowie bei den Gemeinkosten zu senken.

Bei der Nachfrage nach kleinen Elektroautos wie dem VW ID. Polo gibt es derzeit Wartezeiten von bis zu zwölf Monaten. Blume nannte eine „möglicherweise zu konservative Planung“ als Grund und gab an, dass die Fabriken in Spanien aktuell hochgefahren würden. In absehbarer Zeit sollen wieder normale Wartezeiten von drei bis vier Monaten möglich sein.