Neben den Elektroautos sorgt seit der Ankündigung vor wenigen Wochen auch die angestrebte deutsche „Gigafactory“ von Tesla für viel Aufmerksamkeit bei Fans, Branche und Politik. Der US-Hersteller hat ehrgeizige Pläne für sein in Brandenburg angesiedeltes erstes Europa-Werk. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ist zuversichtlich, dass hierzulande schon ab 2021 Teslas entstehen könnten.

Der Zeitplan für die weltweit vierte Gigafactory von Tesla in Grünheide ist nach Ansicht von Woidke zu schaffen. „Der Zeitplan ist ambitioniert, aber die Brandenburger Behörden werden diesen Zeitplan nicht gefährden“, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. „Wir werden alles tun auf kommunaler Ebene und auf Landesebene, um den Zeitplan zu halten. Ich halte ihn für machbar und zwar in guter Qualität“, so Woidke.

Tesla-Chef Elon Musk hat im November überraschend erklärt, dass Brandenburg den Zuschlag für die nächste Großfabrik des Elektroautobauers erhalten hat. Das kalifornische Unternehmen würde gerne im Frühjahr 2020 mit dem Bau beginnen, 2021 sollen dann erste Elektroautos vom Typ Model Y von den Bändern laufen.

Über den Kaufvertrag für das Werksgelände in der Gemeinde Grünheide östlich von Berlin haben sich Brandenburgs Regierung und Tesla Berichten zufolge kürzlich geeinigt. Der Vertrag ist allerdings noch nicht unterschrieben. Der Regierungschef setzt auf Gründlichkeit vor Schnelligkeit. „Die Kontakte untereinander sind sehr, sehr gut“, betonte Woidke. „Es läuft Stück für Stück vorwärts in die richtige Richtung.“ Er sagte aber auch: „Es dauert so lange, wie es dauert. Am Ende ist es entscheidend, dass der Kaufvertrag schnellstmöglich zustande kommt, aber beide Seiten müssen gut ihm leben können.“

Das bisherige Ziel war laut dem Berliner Tagesspiegel, den Kaufvertrag noch vor Weihnachten zu unterschreiben. Weil der fertige Vertrag für das geplante Fabrik-Gelände nahe der Autobahn 10 bei Berlin noch nicht vorliege, sei die für diesen Mittwoch geplante Sondersitzung des Finanzausschusses im Landtag abgesagt worden. Der Ausschuss muss grünes Licht geben, denn das 300 Hektar große Grundstück gehört dem Land. Nach einem Bericht der Bild-Zeitung verhandeln Brandenburg und Tesla noch über eine Rücktrittsklausel für den Fall, dass das Unternehmen das Projekt kurzfristig aufgibt.